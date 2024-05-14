Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık

Kızıl Goncalar, önemli bir sezon finaline hazırlanırken, iki sevilen karakter ekranlara veda ediyor. Dizi, yayınlandığından bu yana sürekli olarak en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Şimdi ise, 19. bölümüyle sezon arasına girmeye hazırlanıyor.
Sezon Finali Yaklaşırken Veda Zamanı
Kızıl Goncalar'ın yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken, senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor. Dizi, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak her final, bir veda demek. Bu sezon finalinde, Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç gibi yetenekli oyuncular, dizinin kadrosundan ayrılacaklar.
Yeni Karakter Dengeyi Değiştirecek
Sezon finaline özel bir sürprizle, Cüneyt’in babası Vahit karakteri diziye dahil oluyor. Tolga Tekin tarafından canlandırılan bu yeni karakter, diziye farklı bir dinamik getirecek ve dengeleri değiştireceği bekleniyor.
Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç Veda Ediyor
Kızıl Goncalar’a ‘Ayza’ karakteriyle katılan başarılı oyuncu Melisa Doğu ve Ayza’nın oğlu Affan karakterini canlandıran Batuhan Yüzgüleç, hikâyelerinin tamamlanmasıyla diziye veda ediyorlar. Bu vedalar, dizinin fanları tarafından üzüntüyle karşılanıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.