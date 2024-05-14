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Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık

Kızıl Goncalar'da sezon finali yaklaşırken iki önemli isim diziye veda edecek. İşte detaylar...

Esra Perçin
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Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık
Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık
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Kızıl Goncalar, önemli bir sezon finaline hazırlanırken, iki sevilen karakter ekranlara veda ediyor. Dizi, yayınlandığından bu yana sürekli olarak en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Şimdi ise, 19. bölümüyle sezon arasına girmeye hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık

Sezon Finali Yaklaşırken Veda Zamanı

Kızıl Goncalar'ın yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken, senaryosunu Şükrü Necati Şahin kaleme alıyor. Dizi, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak her final, bir veda demek. Bu sezon finalinde, Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç gibi yetenekli oyuncular, dizinin kadrosundan ayrılacaklar.

Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık

Yeni Karakter Dengeyi Değiştirecek

Sezon finaline özel bir sürprizle, Cüneyt’in babası Vahit karakteri diziye dahil oluyor. Tolga Tekin tarafından canlandırılan bu yeni karakter, diziye farklı bir dinamik getirecek ve dengeleri değiştireceği bekleniyor.Kızıl Goncalar’da büyük ayrılık

Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç Veda Ediyor

Kızıl Goncalar’a ‘Ayza’ karakteriyle katılan başarılı oyuncu Melisa Doğu ve Ayza’nın oğlu Affan karakterini canlandıran Batuhan Yüzgüleç, hikâyelerinin tamamlanmasıyla diziye veda ediyorlar. Bu vedalar, dizinin fanları tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

14 May 2024 - 17:13 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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