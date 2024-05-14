Çiftçilere Özel Dev Kredi Kampanyası: DenizBank'tan 3 Milyon TL'ye Varan Destek!

DenizBank, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamak amacıyla çiftçilere özel büyük bir kredi kampanyası başlattı. Tarım sektörüne sağlanan bu destekle, çiftçilerimiz 3 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Bu özel kampanya, çiftçilerimizin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Innovatif Ürünler ve Kolay Erişim

DenizBank, tarım finansmanında 20 yılı aşkın süredir önemli bir rol oynuyor ve çiftçilerimizin üretimini sürdürmelerine yardımcı oluyor. Banka, üretici kart ve mobildeniz platformu üzerinden çiftçilere özel inovatif finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. Üretici kart kullanıcıları, Mayıs sonuna kadar anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde 5 ay vade avantajından yararlanabilir ve mobildeniz üzerinden yapılan başvurularla krediye kolayca ulaşabilirler.

DenizBank'ın Dinamik Şube Yapılanması

DenizBank, çiftçilere hizmet vermekten öte, kırsal kalkınmada önemli bir aktör olarak, organik bağlarla ilişkili tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, bankanın çiftçilere ve tarım sektörüne verdiği desteğin yanı sıra, kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sağladığını belirtiyor. Eskiduman, 304 şubede görev yapan yaklaşık 1500 kişilik bir ekiple çiftçilerimizin verimliliğini artırmak için çalıştıklarını vurguluyor.

DenizBank, tarımsal üretimin öncüsü olarak Türkiye'nin kırsal bölgelerine dinamik şube modelini sunuyor. Bu modelle birlikte, tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik finansal çözümler sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını tek elden karşılama imkanı sağlıyor.

20 yıl aşkın süredir sağladığı 66.2 milyar TL'lik kredi ile tarım ekosistemini desteklemeye devam eden DenizBank, çiftçilerimizin üretimde karşılaştığı zorlukları minimize etmeye odaklanıyor.

Çiftçilerimize Özel Tebrik

DenizBank, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak, çiftçilerimizin emeklerini ve tarım sektörüne olan katkılarını özellikle vurguluyor. Banka, çiftçilerimizin her zaman yanında olduğunu ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğini belirtiyor.