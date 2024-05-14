Açık alanda bunu yapan yandı.. Valilik kararı açıkladı! Resmen yasaklandı! Bir grup sevindi bir gurup karşı çıktı!

Giresun'da piknik ve eğlence anlayışı değişiyor! Giresun Valiliği, alkol tüketiminin artık belirli kamusal alanlarda yasak olduğunu duyurdu. Bu yeni düzenleme, sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamalarla paylaşıldı.

Yasakların Detayları: Alkol Nerede Yasak?

Valilik, alkol tüketiminin artık parklar, piknik alanları ve sahil şeritleri gibi birçok açık alanlarda yasak olduğunu belirtti. Aksu, Batlama, Büyük Güre ve Küçük Güre deresi kenarları gibi doğal güzellikler de artık alkolsüz alanlar arasında. Ek olarak, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve hatta tarihi ve kültürel mekanlar da yasak kapsamına giriyor.

Taşıtlar ve Diğer Kamusal Alanlarda Alkol Tüketimi

Giresun'daki bu yeni yasaklar, araç içinde alkol kullanımını da içeriyor. Seyir veya park halindeki her türlü motorlu taşıtlarda alkol tüketimi yasaktır. Viyadük altları, otogarlar ve terminaller gibi geniş çaplı kullanılan umuma açık alanlarda da alkol tüketimi artık serbest değil.

Bu yeni yasağın uygulanması, Giresun'da sosyal yaşamı nasıl etkileyecek? Alkolsüz bir kamusal alan düzenlemesi, vatandaşlar tarafından nasıl karşılanacak? Gelişmeleri ve vatandaşların tepkilerini aktarmaya devam edeceğiz.