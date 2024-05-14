GTA 6 satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!  

GTA 6'nın Xbox için ön siparişe açıldığı duyuruldu! Yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulan ürün anahtarları, oyunun 2025 yılında konsollara çıkacağı bilgisiyle birlikte geldi. İşte GTA 6 hakkında merak edilen tüm detaylar.

GTA 6’nın fiyatı ne kadar?

Son yılların en çok beklenen oyunu GTA 6, artık bazı oyun sitelerinde ön siparişe açıldı. Oyunun yapımcısı Rockstar tarafından henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmamışken, oyunun Xbox ürün anahtarları bir internet sitesi üzerinden 69,99 eurodan (yaklaşık 2 bin 422 TL) satışa sunuldu.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA serisinin son oyunu olan GTA 6, 2025 yılında konsollara sürülmesi planlanıyor. Serinin hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen bu devam oyunun, daha sonra bilgisayarlara da gelmesi bekleniyor. Ön siparişin başlaması, GTA hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

GTA 6 Ön siparişte neler sunuluyor?

Söz konusu oyun sitesinde yapılan açıklamaya göre, satın alınan ürün anahtarları oyunun resmi çıkış gününde teslim edilecek. Bu da demek oluyor ki, oyunu ön sipariş ile satın alanlar, GTA 6'ya erişim hakkını ilk günden itibaren elde edebilecekler.

GTA 6 ön siparişin riskleri ve öneriler

Bir oyunun resmi çıkış tarihi öncesinde ön siparişe çıkması, sektörde sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, oyunun yapımcısı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, ön siparişle satın alınan ürün anahtarlarının güvenilirliği konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Oyun severlerin, güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları ve resmi duyuruları beklemeleri önerilir.

GTA 6 için oyun dünyası heyecanlı

GTA 6'nın ön siparişe açılması, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ancak, GTA hayranları oyunun çıkışını sabırsızlıkla beklerken, satın alma konusunda temkinli davranmaları önem taşıyor. Resmi çıkış tarihine kadar daha fazla bilgi ve detayın paylaşılması bekleniyor.