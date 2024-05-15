Santiago Bernabeu’da Arda Güler yıldızlaştı! Real Madrid'den muhteşem galibiyet

İspanya La Liga'nın 36. haftasında gözler Santiago Bernabeu Stadyumu'na çevrildi. Real Madrid, sahasında Alaves'i ağırladı ve maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek rakibini 5-0 gibi büyük bir farkla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, üst üste 9. maçını kazanmış oldu ve puanını 93'e yükseltti.

Erken goller ve dominant oyun

Maçın henüz 10. dakikasında Real Madrid öne geçti. Toni Kroos'un kusursuz ortasını Jude Bellingham arka direkte içeriye çevirdi ve top doğrudan kaleye giderek filelerle buluştu. İlk golün ardından Real Madrid'in atakları daha da sıklaştı. 27. dakikada Camavinga'nın ceza sahası içine yaptığı akıl dolu pası Vinicius Junior güzel bir dokunuşla golle sonuçlandırdı. İlk yarının kalan dakikalarında Real Madrid baskısını sürdürdü ve Federico Valverde, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Arda Güler sahneye çıkıyor

İkinci yarının başlarında Real Madrid kontrolü elinde tutmaya devam etti. 62. dakikada oyuna giren Arda Güler, 81. dakikada sahneye çıkarak takımının beşinci golünü attı. Rodrygo'nun sol kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş, savunmadan sekti ve Arda önüne düşen topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte 19 yaşındaki genç yıldız, bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

Bellingham ve Vinicius'un parlayan yıldızları

Real Madrid'in şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri olan Jude Bellingham, bu maçta da yıldızını parlatmayı başardı. İngiliz orta saha oyuncusu, maçta iki asist yaparak üç gole doğrudan katkı sağladı ve son üç lig maçında arka arkaya gol atmış oldu. Öte yandan, Vinicius Junior da dar açıdan yaptığı vuruşla maçın dördüncü golünü kaydederek bu sezonki 15. golüne ulaştı.

Real Madrid liderliğini pekiştirdi

Real Madrid, bu farklı galibiyetle La Liga'daki liderliğini pekiştirirken, oyuncuların sergilediği üst düzey performanslar taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Gelecek hafta da formunu koruyup koruyamayacağı merak konusu.