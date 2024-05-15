Atatürk'ün Selanik Evi'nden Alınan Toprak ve Bayrak, Bolu'da!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı, Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ulaştırılıyor. Bu yılki organizasyon, Bolu etabı ile devam etti.

Tarihi emanetler bisikletçiler tarafından karşılandı

Bolu'ya ulaşan Ata'nın toprağı ve Türk bayrağı, Bolu Dağı'nı geçerek genç bisikletçilere emanet edildi. Düzce il sınırında Bolulu bisikletçiler tarafından teslim alınan bayrak ve toprak, Karabük’e doğru yolculuğuna devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, bisikletçileri bu anlamlı görev için uğurladı.

Bisikletçilerin görevi ve rotası

Bolu'dan yola çıkan bisikletçiler, Türk bayrağı ve Atatürk'ün toprağı ile birlikte Düzce ve Bolu arasında pedal çevirerek, emanetleri Karabük’e teslim etmek üzere yola koyuldular. Bu etkinlik, gençlerin tarihlerine sahip çıkma bilincini pekiştirmek ve Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Anma ve bayram etkinliklerinin önemi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde gençler tarafından büyük bir coşku ile kutlanırken, bu yılki etkinliklerde Atatürk'ün doğduğu toprakların ve bayrağın şehirler arası taşınması, programlara ayrı bir anlam ve önem katıyor. Gençler, bu etkinlikler sayesinde milli değerlere olan bağlılıklarını ve ülkenin kurucu değerlerine olan saygılarını gösterme fırsatı buluyorlar.

Atatürk’ün izinde gençler

Bu anlamlı etkinlik, Atatürk'ün izinde gençlerin ve sporcuların Türk bayrağını taşıyarak, tarihi mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmalarını sağlıyor. Etkinlikler, genç nesillerin tarihine olan bağlılığını pekiştiren ve milli birlik duygusunu güçlendiren önemli bir simge haline geliyor.