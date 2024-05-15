Bolu’da parladılar! Milli takıma seçildiler

Elazığ'dan genç hentbol yetenekleri Taha Çelik ve Emre Kara, ulusal düzeydeki başarılarını sürdürerek Bolu’da düzenlenen Türkiye Küçük Erkekler Şampiyonası'ndan sonra şimdi de U-14 Milli Takım Kampı'na katılma başarısı gösterdi. Bu genç sporcular, 13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan kamp için seçildi.

Genç yeteneklerin başarı yolculuğu

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları, orta oyun kurucu Taha Çelik ve pivot pozisyonunda görev yapan Emre Kara, Bolu'da düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda sergiledikleri performansla dikkat çekti. Her iki sporcu da mücadeleler sonucunda elde ettikleri başarılarla milli takım kampına katılma hakkını kazandı.

Elazığ'dan milli takıma

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, ilin takım sporlarındaki başarısı özellikle hentbol branşında göz dolduruyor. Hem okul sporlarında hem de profesyonel liglerde Elazığ, hentbol alanında önemli bir yere sahip. Geçmişten günümüze kadar birçok başarılı sporcuyu bünyesinden çıkaran Elazığ, altyapıdan yetişen gençlerle milli takım seviyesine sporcu göndermeye devam ediyor.

Antrenörlerden tam destek

Elazığlı sporcuların başarısında, antrenörler Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım ve Yunus Altuner'in önemli katkıları bulunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarılı antrenörleri tebrik ederek, gelecek yıllarda daha fazla başarıya imza atacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Geleceğe dönük umutlar

Elazığ hentbolunun geleceği açısından bu tür başarıların devamının beklendiğini vurgulayan yetkililer, genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası arenada Elazığ’ı temsil etmeye devam edeceğini ifade ettiler. Taha ve Emre'nin başarıları, diğer genç sporculara da ilham kaynağı olmaya devam edecek.