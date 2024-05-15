15 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 15 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

15 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

ARMETAL YÜZEY İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Proses İşçisi

BOLU BİRLİK ET GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - Veteriner Hekim

KAYA TURİS TİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş. - Forklift Operatörü

BOLU ÖZÇELİK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON HABERLEŞME BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Elektrikçi (Genel)

DEMİROĞULL ARI SAĞLIK HİZMET.TURZ.TEKS.TEM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ – Hemşire

BOLU FİDAN ORMAN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ RKETİ - Beden İşçisi (Genel)

CADDE AVM İŞLETMECİLİĞİİ ADİ ORTAKLIĞI - Mutfak Görevlisi

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET – Hemşire

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Fırıncı (Pastacı )