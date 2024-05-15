Boluspor - Bodrum FK play-off maçı öncesi ilginç istatistikler

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Play-off çeyrek finalinde Boluspor, yarın Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu, iki takım arasındaki beşinci karşılaşma olacak ve sahadan galip ayrılan takım, Kocaelispor veya Çorum FK ile yarı finalde mücadele etme şansı yakalayacak.

Boluspor ve Bodrum FK'nın play-off yolculuğu

Trendyol 1. Ligde mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puan toplayarak play-off'lara yedinci sırada yer buldu. Yeşil-beyazlı Bodrum FK ise, 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 57 puanla dördüncü sırada play-off biletini kaptı.

Takımların önceki karşılaşmaları

Boluspor ve Bodrum FK, bugüne dek dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Boluspor bir kez, Bodrum FK ise iki kez galip geldi. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor rakip kaleye toplam 4 gol gönderirken, Bodrum FK 7 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezonki performanslar

Sezonun 10. haftasında Boluspor, kendi sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. İkinci yarının 27. haftasında ise Bodrum'da oynanan maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Deplasman ve iç saha karneleri

Boluspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 23 puan topladı. Bodrum FK ise iç sahada oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan elde ederek iç sahada ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Teknik direktörlerin rekabeti

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, son iki sezonda üç kez karşılaştı. Koşukavak, bu sezon Bolu'daki maçta Taşdemir'e karşı galibiyet elde ederken, Bodrum'daki maç berabere bitti. Geçen sezon Manisa FK’nın başında bulunan Yalçın Koşukavak, İsmet Taşdemir’e üstünlük kurmuştu.

Önümüzdeki maçın önemi

Bu kritik mücadele, tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım, yarı finalde çift maç usulüyle oynanacak bir sonraki tur için avantaj elde edecek. İki takım arasında geçmişten gelen bir rekabet ve bu maç, play-off yolunda önemli bir viraj olarak görülüyor.