15 May 2024 - 11:05- Spor G:

Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?

16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşecek olan Bodrum FK – Boluspor play-off çeyrek final mücadelesi, futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma hangi kanalda?

Mustafa Aykan
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Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda? mask
Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?
Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?
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Trendyol 1. Lig'de sezonun en heyecanlı dönemleri birbirini izliyor. Play-off serüveninde önemli bir viraja giren Boluspor, perşembe günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Son dakika golü ile adını play-off'a yazdıran Boluspor, bu önemli mücadelede tarih yazmaya hazırlanıyor.

Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?

Canlı yayın bilgileri

Futbol tutkunları, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak olan bu kritik mücadeleyi TRT Spor ve Bein 1 Max kanallarında canlı olarak izleme şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Boluspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bu maç için birçok taraftarın Bodrum ilçe stadyumuna akın etmesi bekleniyor.

Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?

Takımların play-off performansı

Ligde kırmızı-beyazlı Boluspor, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi ile 53 puan toplayarak 7. sıradan play-off'lara katılma hakkı kazandı. Yeşil-beyazlı Bodrum FK ise 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 57 puanla 4. sıraya yerleşti ve play-off biletini kaptı.

Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?

Boluspor ve Bodrum FK rekabeti

Bu iki takım arasında daha önce oynanan 4 lig maçında Boluspor 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, Bodrum FK ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda Boluspor 7 kez rakip fileleri havalandırırken, Bodrum FK 4 golle karşılık verdi.

Boluspor ve Bodrum FK maçından beklenen haber geldi! Bodrum FK – Boluspor maçı hangi kanalda?

Yarı finalin kapıları aralanıyor

Tek maç üzerinden oynanacak olan bu çeyrek final mücadelesinin galibi, Kocaelispor ile Çorum FK arasındaki diğer çeyrek final maçının galibi ile yarı finalde çift maç usulü karşılaşacak. Bu yolda ilerleyen finalde ise Sakaryaspor ile tek maçlık büyük finalde karşı karşıya gelecek.

# boluspor, spor, tarih

15 May 2024 - 11:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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