Bartın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında, doğa severlerin ve yaban hayatı fotoğrafçılarının nadiren rastladığı bir görüntü kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Gürkan İşçan isimli bir doğa gözlemcisi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye videoya alındı. İşçan'ın çektiği bu görüntüler, su samurunun ırmakta balık avladığı ve daha sonra bu balığı yediği anları içeriyor.

Su Samurunun Doğal Yaşamı Kayıt Altında

Bu olağanüstü görüntüleme, Bartın Irmağı'nda 9 yıl sonra ilk defa gerçekleşiyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde sınıflandırılan su samuru, bölgeye kurulan foto kapanlara her yıl yansıyan görüntülerle bilinmekte. Ancak cep telefonuyla kaydedilen canlı görüntüler, 2015 yılından bu yana ilk kez elde edildi. İşçan'ın karşılaşması, bu nadir hayvanın doğal ortamında nasıl bir yaşam sürdüğüne dair değerli bilgiler sunuyor.

Bartın'ın Doğal Mirası ve Koruma Çalışmaları

Bartın Irmağı ve çevresi, zengin biyoçeşitliliği ve endemik türleriyle bilinen bir doğa harikasıdır. Su samuru görüntülemeleri, bu türün korunması ve habitatlarının sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı oluyor. Görüntüler aynı zamanda, bölgedeki ekosistemin korunması için yürütülen çalışmaların önemini de vurgulamaktadır. İşçan'ın deneyimi, doğa severler ve çevreciler için ilham verici bir öykü olarak ön plana çıkıyor.