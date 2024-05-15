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Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı: Otogar Kavşağı'nda 2 kişi yaralandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı
Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı
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Elektrik Direğine Çarpış Anı

Sinop, Ayancık yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda dikkatsizlik sonucu meydana gelen trajik bir trafik kazasında, bir otomobil kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazanın gerçekleştiği saat 12.30 sıralarında, 06 BEY 827 plakalı araç, İ.A.A. yönetimindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı

Kaza Anında Hızlı Müdahale

Kaza, büyük bir gürültüyle sonuçlandı ve çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 52 yaşındaki B.Ö. ve 3 yaşındaki D.Ö.'yü hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hafif sıyrıklarla kurtulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı

Güvenlik Tedbirleri ve Uyarılar

Sinop'ta yaşanan bu kaza, özellikle yoğun trafik saatlerinde daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve daima dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bu tür kazaların önüne geçmek için alınabilecek önlemler üzerinde duruyor.Sinop'taki trafik kazası! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 yaralı

# araç, otomobil, atatürk, trafik, polis, kaza

15 May 2024 - 09:42 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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