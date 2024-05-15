- Ekonomi

Kamu'da sıkı denetim...

Kamuda tasarruf politikaları hız kazanıyor. Araç ve bina alımından yönetim kurulu ücretlerine, detaylı tedbirler ve süreçler bu yazıda. Kamu mali disiplininde yeni bir sayfa açılıyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Kamu'da sıkı denetim... mask
Kamu'da sıkı denetim...
Kamu'da sıkı denetim...
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Kamuda tasarruf dönemi

Kamu'da sıkı denetim...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Öncelik, hayat pahalılığını azaltmak ve düşük enflasyon sağlamak.

İşte başlıca alınan önlemler:

Kamu'da sıkı denetim...

Araç ve bina alımları

Yeni araç ve bina alımı üç yıl süreyle durdurulacak. Toplu taşımaya erişimi olan yerlerdeki personel servisleri kaldırılacak.

Ücretler ve mobilya alımlarıKamu'da sıkı denetim...

Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilirken, mobilya ve demirbaş alımları da üç yıl askıya alınıyor.

Ödeneklerde Kesinti

Mal ve hizmet alımı ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15 kesinti yapılacak.

Uzun vadeli hedeflerKamu'da sıkı denetim...

Yatırımlar daha çok gıda güvenliği ve dijital dönüşüm projelerine yöneltilirken, yeni projelerin kabulüne sınırlamalar getiriliyor. Yurtdışı görevlendirmeler ve hizmet içi eğitimler kısıtlanacak.

Yönetmelik ve denetimKamu'da sıkı denetim...

Alınan tedbirlerin uygulanması, bakanlık tarafından denetlenecek ve uyulmaması halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Bu süreç, kamu mali disiplininin sağlamlaştırılmasını hedefliyor.

# araç

15 May 2024 - 09:37 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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