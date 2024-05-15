Kamu'da sıkı denetim...

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Kamuda tasarruf dönemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Öncelik, hayat pahalılığını azaltmak ve düşük enflasyon sağlamak.

İşte başlıca alınan önlemler:

Araç ve bina alımları

Yeni araç ve bina alımı üç yıl süreyle durdurulacak. Toplu taşımaya erişimi olan yerlerdeki personel servisleri kaldırılacak.

Ücretler ve mobilya alımları

Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilirken, mobilya ve demirbaş alımları da üç yıl askıya alınıyor.

Ödeneklerde Kesinti

Mal ve hizmet alımı ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15 kesinti yapılacak.

Uzun vadeli hedefler

Yatırımlar daha çok gıda güvenliği ve dijital dönüşüm projelerine yöneltilirken, yeni projelerin kabulüne sınırlamalar getiriliyor. Yurtdışı görevlendirmeler ve hizmet içi eğitimler kısıtlanacak.

Yönetmelik ve denetim

Alınan tedbirlerin uygulanması, bakanlık tarafından denetlenecek ve uyulmaması halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Bu süreç, kamu mali disiplininin sağlamlaştırılmasını hedefliyor.