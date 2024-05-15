Kamu'da sıkı denetim...

Kamuda tasarruf dönemi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Öncelik, hayat pahalılığını azaltmak ve düşük enflasyon sağlamak.
İşte başlıca alınan önlemler:
Araç ve bina alımları
Yeni araç ve bina alımı üç yıl süreyle durdurulacak. Toplu taşımaya erişimi olan yerlerdeki personel servisleri kaldırılacak.
Ücretler ve mobilya alımları
Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilirken, mobilya ve demirbaş alımları da üç yıl askıya alınıyor.
Ödeneklerde Kesinti
Mal ve hizmet alımı ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15 kesinti yapılacak.
Uzun vadeli hedefler
Yatırımlar daha çok gıda güvenliği ve dijital dönüşüm projelerine yöneltilirken, yeni projelerin kabulüne sınırlamalar getiriliyor. Yurtdışı görevlendirmeler ve hizmet içi eğitimler kısıtlanacak.
Yönetmelik ve denetim
Alınan tedbirlerin uygulanması, bakanlık tarafından denetlenecek ve uyulmaması halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Bu süreç, kamu mali disiplininin sağlamlaştırılmasını hedefliyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.