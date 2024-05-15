Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

27 Aralık'ta Yaşanan Korkunç Olay
Sinop'un Mertoğlu köyünde, 27 Aralık tarihinde meydana gelen korkunç bir aile içi cinayetin detaylarına dair olay yerinde tatbikat gerçekleştirildi. Uyuşturucu etkisi altındaki Suat Kümeç'in, aile üyelerine rastgele ateş açması sonucu yaşanan trajedinin incelendiği tatbikat, yerel yetkililerin gözetiminde yapıldı.
Cinayet Anı ve Sonrasında Yaşananlar
İddialara göre, Suat Kümeç isimli şahıs, uyuşturucunun da etkisiyle çıkan tartışma esnasında amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye tabanca ile ateş açtı. Olay esnasında ava çıkmakta olan Cemal K. ise, yeğenini durdurmak için büyük çaba sarf etti ancak başarısız oldu. Son çare olarak havaya ve ardından yeğeninin bacaklarına ateş eden Cemal K., kazara Suat Kümeç’in yaralanmasına neden oldu. Suat Kümeç, aldığı yaralar sonucu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Cemal K. tutuklandı.
Olay Yerinde Gerçeğe Uygun Tatbikat
Suçlamaların aydınlatılması amacıyla Cemal K.’nin katılımıyla gerçekleştirilen olay yerindeki tatbikat, olayın nasıl gerçekleştiğini adım adım gözler önüne serdi. Tatbikat, hem olayı anlamak hem de mahkemede kullanılmak üzere önemli delillerin toplanmasını sağladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.