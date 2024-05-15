Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

27 Aralık'ta Yaşanan Korkunç Olay

Sinop'un Mertoğlu köyünde, 27 Aralık tarihinde meydana gelen korkunç bir aile içi cinayetin detaylarına dair olay yerinde tatbikat gerçekleştirildi. Uyuşturucu etkisi altındaki Suat Kümeç'in, aile üyelerine rastgele ateş açması sonucu yaşanan trajedinin incelendiği tatbikat, yerel yetkililerin gözetiminde yapıldı.

Cinayet Anı ve Sonrasında Yaşananlar

İddialara göre, Suat Kümeç isimli şahıs, uyuşturucunun da etkisiyle çıkan tartışma esnasında amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye tabanca ile ateş açtı. Olay esnasında ava çıkmakta olan Cemal K. ise, yeğenini durdurmak için büyük çaba sarf etti ancak başarısız oldu. Son çare olarak havaya ve ardından yeğeninin bacaklarına ateş eden Cemal K., kazara Suat Kümeç’in yaralanmasına neden oldu. Suat Kümeç, aldığı yaralar sonucu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Cemal K. tutuklandı.

Olay Yerinde Gerçeğe Uygun Tatbikat

Suçlamaların aydınlatılması amacıyla Cemal K.’nin katılımıyla gerçekleştirilen olay yerindeki tatbikat, olayın nasıl gerçekleştiğini adım adım gözler önüne serdi. Tatbikat, hem olayı anlamak hem de mahkemede kullanılmak üzere önemli delillerin toplanmasını sağladı.