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Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

Sinop, Mertoğlu köyünde yaşanan aile içi cinayet olayında Suat Kümeç'in ölümü, olay yerinde gerçekleştirilen tatbikatla detaylandırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi
Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi
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27 Aralık'ta Yaşanan Korkunç Olay

Sinop'un Mertoğlu köyünde, 27 Aralık tarihinde meydana gelen korkunç bir aile içi cinayetin detaylarına dair olay yerinde tatbikat gerçekleştirildi. Uyuşturucu etkisi altındaki Suat Kümeç'in, aile üyelerine rastgele ateş açması sonucu yaşanan trajedinin incelendiği tatbikat, yerel yetkililerin gözetiminde yapıldı.

Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

Cinayet Anı ve Sonrasında Yaşananlar

İddialara göre, Suat Kümeç isimli şahıs, uyuşturucunun da etkisiyle çıkan tartışma esnasında amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye tabanca ile ateş açtı. Olay esnasında ava çıkmakta olan Cemal K. ise, yeğenini durdurmak için büyük çaba sarf etti ancak başarısız oldu. Son çare olarak havaya ve ardından yeğeninin bacaklarına ateş eden Cemal K., kazara Suat Kümeç’in yaralanmasına neden oldu. Suat Kümeç, aldığı yaralar sonucu Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Cemal K. tutuklandı.Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

Olay Yerinde Gerçeğe Uygun Tatbikat

Suçlamaların aydınlatılması amacıyla Cemal K.’nin katılımıyla gerçekleştirilen olay yerindeki tatbikat, olayın nasıl gerçekleştiğini adım adım gözler önüne serdi. Tatbikat, hem olayı anlamak hem de mahkemede kullanılmak üzere önemli delillerin toplanmasını sağladı.Aile içi şiddetin bedeli! Cinayet olayı tatbikatla gözler önüne serildi

# atatürk, aile

15 May 2024 - 09:53 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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