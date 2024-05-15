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Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü şehri Bolu, sağlık turizmi alanında yeni bir başlangıç yaparak, "Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı"nı başlattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın katılımıyla 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen bu iki günlük etkinlik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı… mask
Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…
Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…
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Bolu'da başlayan "Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı", 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde sağlık turizmi için yeni stratejiler ve projeleri tartışmak üzere uzmanları bir araya getiriyor. Bolu, bu etkinlikle sağlık turizminde yeni bir liderlik modeli oluşturmayı hedefliyor.

Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Vali’den mesajlar

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bolu Valisi Erkan Kılıç, etkinliğin önemine değindi ve sağlık turizminin bölgeye ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahsetti. Vali Kılıç, sağlık turizmi potansiyelinin farkına varılmasının ve bu alandaki çalışmaların artırılmasının önemini vurguladı.

Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Bolu'nun sağlık turizmi potansiyeli tartışılıyor

Çalıştay boyunca Bolu'nun sağlık turizmi potansiyeli masaya yatırıldı. Bölgenin doğal ve terapötik özellikleri, sağlık turizmi için önemli fırsatlar sunuyor. Katılımcılar, Bolu'nun bu potansiyelini nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceği üzerine yoğun tartışmalar yürütüyor.Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Sağlık turizminde yeni yol haritası

Etkinlik kapsamında Bolu için bir sağlık turizmi yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu yol haritası, ilerleyen dönemlerde yapılacak yatırımlar ve projelerle sektörün canlandırılmasını hedefliyor.Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Çalıştayın katılımcı profili ve etkileşimi

Çalıştay, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve politika yapıcıları gibi alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Katılımcılar, interaktif oturumlar ve panel tartışmaları aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sektöre yeni perspektifler kazandırıyor.Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı başladı…

Geleceğe yönelik projeksiyonlar ve beklentiler

Çalıştay sonucunda elde edilen bilgiler, Bolu ve çevresindeki sağlık turizmi adımlarını şekillendirecek. Bu sonuçlar, bölgesel kalkınmayı teşvik edecek ve ulusal düzeyde sağlık turizminin gelişimine katkıda bulunacak.

Turizminde öncü model

Bolu, sağlık turizminde öncü bir model oluşturma potansiyeli ile yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu yeni model, ilin turizm çeşitliliğini artırarak hem ekonomik hem de sosyal açıdan yeni fırsatlar sunacak.

15 May 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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