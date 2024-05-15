- Eğitim

Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!

Sinop'ta 112 acil yardım ekipleri için düzenlenen ambulans sürüş güvenliği eğitimi, kursiyerlere teorik ve pratik beceriler kazandırıyor. Eğitimlerin amacı, acil durumlar için güvenli ve hızlı müdahale sağlamaktır.

İhlas Haber Ajansı
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Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!
Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!
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Pratik ve Teorik Eğitimlerle Ambulans Sürücüleri Yetişiyor

Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 acil yardım istasyonlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerleri ile sürücülere yönelik bir güvenli sürüş eğitimi programı düzenledi. Program, 14 kursiyer arasında dört kadın olmak üzere sağlık profesyonellerini kapsadı. Eğitim, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği müfredat doğrultusunda teorik ve pratik olmak üzere toplamda dört gün sürdü.

Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!

Kapsamlı Eğitim Programı ve Uygulamalı Sürüş Deneyimleri

Ambulans sürücüleri için düzenlenen eğitim programı, teorik bilgilerle başlayıp uygulamalı sürüş parkurları ile devam etti. Kursiyerler, zorlu parkurlarda ani manevralar yaparak ambulansları güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendiler. Eğitim içeriği arasında ambulansların mekanik özellikleri, araç güvenlik sistemleri, kazadan kaçış teknikleri ve acil durumlarda hızlı ve güvenli hastaneye ulaşım gibi konular yer aldı.Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!

Eğitimlerin Amacı: Güvenli ve Hızlı Müdahale

Dr. Ferda Çalışkan, eğitimlerin verimliliğine vurgu yaparak, ambulans ekiplerinin acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde hastalara ulaşmalarının önemini belirtti. Program, hem teorik bilgilerin pekiştirilmesi hem de sürücülerin pratik deneyim kazanmalarını sağlayarak ambulans sürücülerini gerçek dünya koşullarına hazırlamayı amaçlamaktadır.Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!

Kursiyerlerden Gelen Geri Bildirimler ve Sertifika Töreni

Eğitim süreci, kursiyerler tarafından zorlu fakat eğlenceli olarak tanımlandı. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin gerçek trafik koşullarında büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler. Programın sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

# araç, eğitim, trafik

15 May 2024 - 09:59 Sinop- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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