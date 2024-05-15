Ambulans sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimi!

Pratik ve Teorik Eğitimlerle Ambulans Sürücüleri Yetişiyor

Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 acil yardım istasyonlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerleri ile sürücülere yönelik bir güvenli sürüş eğitimi programı düzenledi. Program, 14 kursiyer arasında dört kadın olmak üzere sağlık profesyonellerini kapsadı. Eğitim, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği müfredat doğrultusunda teorik ve pratik olmak üzere toplamda dört gün sürdü.

Kapsamlı Eğitim Programı ve Uygulamalı Sürüş Deneyimleri

Ambulans sürücüleri için düzenlenen eğitim programı, teorik bilgilerle başlayıp uygulamalı sürüş parkurları ile devam etti. Kursiyerler, zorlu parkurlarda ani manevralar yaparak ambulansları güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendiler. Eğitim içeriği arasında ambulansların mekanik özellikleri, araç güvenlik sistemleri, kazadan kaçış teknikleri ve acil durumlarda hızlı ve güvenli hastaneye ulaşım gibi konular yer aldı.

Eğitimlerin Amacı: Güvenli ve Hızlı Müdahale

Dr. Ferda Çalışkan, eğitimlerin verimliliğine vurgu yaparak, ambulans ekiplerinin acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde hastalara ulaşmalarının önemini belirtti. Program, hem teorik bilgilerin pekiştirilmesi hem de sürücülerin pratik deneyim kazanmalarını sağlayarak ambulans sürücülerini gerçek dünya koşullarına hazırlamayı amaçlamaktadır.

Kursiyerlerden Gelen Geri Bildirimler ve Sertifika Töreni

Eğitim süreci, kursiyerler tarafından zorlu fakat eğlenceli olarak tanımlandı. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin gerçek trafik koşullarında büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler. Programın sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.