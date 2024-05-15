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Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!

Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri Selanik'ten aldığı Ata toprağı ve Türk Bayrağı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel günlerde, Atatürk'ün emanetleri, Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret edecek ve bu yılki yolculuğun ilk durağı Düzce oldu. Emanetler Düzce’den sonra Bolu’ya gelecek…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor! mask
Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!
Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!
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Düzce'de coşkulu karşılama

Düzce, Atatürk'ün emanetlerini büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir, bu tarihi anı yaşamaktan büyük onur duyduğunu gösteren çeşitli etkinliklerle bu önemli günü kutladı. Emanetler, Gümüşova ilçesinden sabah saatlerinde alınarak, bisikletçilerin eşliğinde Bolu'ya doğru yola çıktı.

Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!

Bolu'ya ulaşım ve yolculuğun devamı

Düzce İl Müdürü İsa Yazıcı, emanetlerin Bolu'ya ulaştıktan sonra Samsun'a kadar taşınacağını açıkladı. Bolu, bu kutsal yolculuğun ikinci durağı olarak, emanetleri Samsun'a ulaştırmak için hazır bekliyor.

Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!

19 Mayıs kutlamaları tüm yurtta

Bu yıl 19 Mayıs kutlamaları, Gençlik Haftası ile birleşerek tüm Türkiye genelinde gençlerin katılımıyla daha da anlam kazandı. Şehirler arası devredilen bayrak ve toprak, Atatürk'ün ideallerini ve cumhuriyetin değerlerini genç nesillere aktarma görevini üstleniyor.

Etkinliğin güvenliği ve organizasyonu

Etkinlik boyunca bisikletçilere eşlik eden emniyet güçleri, yolculuğun sorunsuz ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Her yıl gerçekleştirilen bu organizasyon, gençlerin gururla katıldığı ve ülke çapında büyük ilgi gördüğü bir etkinlik haline gelmiştir.Selanik'ten Samsun'a tarihi yolculuk başladı… Bolu emanetleri bekliyor!

Emanetlerin anlamı

Atatürk'ün emanetleri, gençlik ve sporun önemini vurgulayarak, Türkiye'nin gençleri arasında milli bilinç ve tarihsel mirasın pekiştirilmesine katkı sağlıyor. Bu etkinlik, her yıl yüzlerce bisikletçinin katılımıyla gençlerin liderlik ve takım çalışması yeteneklerini güçlendiriyor.

Samsun'a doğru son yolculuk

Bu hafta sonu Samsun'da sona erecek olan bu kutsal yolculuk, Atatürk'ün emanetlerinin, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler tarafından coşkuyla karşılanacağı ve kutlamaların unutulmaz anlara sahne olacağına işaret ediyor. Türkiye'nin gençleri, bu tarihi yolculuğun bir parçası olmanın gururunu yaşarken, Atatürk'ün idealleri etrafında daha da kenetleniyor.

 

# türkiye, atatürk, düzce

15 May 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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