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Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak

Antalya Döşemealtı'ndaki teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, 184 kişi mahsur kaldı. Kepez Belediye Başkanı dahil 5 sanık, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Davada 27 yıla kadar hapis isteniyor.

Arzu Sarı
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Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak mask
Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak
Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak
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Kepez Belediye Başkanı Dahil 5 Sanık Yargılanacak

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan ve bir kişinin ölümüne, yedi kişinin yaralanmasına ve 184 kişinin mahsur kalmasına neden olan teleferik kazasının yargı süreci başlıyor. Olayın ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve dört sanık, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak

Kaza Detayları ve Tutuklamalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı'nda meydana gelen kazada, 5 numaralı direğin bağlantı noktasından kopması sonucu büyük bir facia yaşandı. Kazanın ardından, eski ANET Genel Müdürü ve şu anki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başta olmak üzere toplam beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak

Dava Süreci ve İddianame

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve " trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından yargılanacak ve her biri için 27'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Antalya Döşemealtı teleferik kazası davası Haziran ayında başlayacak

Duruşma Tarihi ve Toplumun Beklentileri

11 Haziran'da Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan dava, özellikle Ramazan Bayramı'na denk gelen tarihle toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Mağdurlar ve yakınlarının adalet beklentisi, davanın takip edileceği başlıca konular arasında yer alıyor. Bu süreç, Antalya'da ve Türkiye genelinde yakından izlenecek.

# türkiye, trafik, nisan, kaza, belediye

15 May 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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