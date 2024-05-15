Mantar zehirlenmelerine karşı uyarı! Kültür mantarlarına yönelin

Zehirlenmelerin Artış Gösterdiği Mevsimler

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ilkbahar ve sonbahar aylarında yaşanan yoğun yağışlarla birlikte doğada bulunan mantarların üremesinin arttığını ve bu durumun mantar zehirlenmelerinde de artışa neden olabileceğini vurguladı. Dr. Yılmaz, doğal alanlarda yetişen mantarların tehlikelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğal Mantarların Tehlikesi ve Belirtiler

Dr. Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen zehirli mantarların tüketilmesi sonucunda ölümcül olabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne bağlı olarak 2 ile 6 saat arasında değişiklik göstermektedir. Semptomlar arasında sersemlik, bulanık görme, tansiyon düşüklüğü, yüzde kızarma, ağızda metalik tat, bulantı ve kusma gibi etkiler sıralanabilir. Bazı durumlarda ise ishal, ateş, karın ağrısı ve organ fonksiyon bozuklukları gibi daha şiddetli reaksiyonlar görülebilir.

Kültür Mantarlarının Güvenliği ve Öneriler

Sağlık Müdürü, doğal mantarlar yerine kültürel olarak yetiştirilen, zehir içermeyen bandrollü mantarların tercih edilmesini önermektedir. Kültür mantarları, zehirli olmadıkları için güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak, bu mantarların üzerinde bulunabilecek mikroorganizmalar nedeniyle çiğ tüketilmemeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, mantar satın alırken ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi ve etiket bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne Başvurun

Herhangi bir zehirlenme durumunda vatandaşlar, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne 114 numaradan ulaşarak 7/24 bilgi ve destek alabilirler.