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Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!

Zonguldak Alaplı'da kaybolan altın, sosyal medya yardımıyla bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde sahibine ulaşan altın, esnaf ve vatandaş işbirliği örneği sergiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!
Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!
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Sosyal Medya Gücünü Gösterdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan ve sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne seren bir olay, kayıp altının bulunmasına sahne oldu. Alaplı'da esnaflık yapan Alper Çelik, işyerinin önünde yerde bir kutu altın buldu. Güvenlik kameralarını dikkatle inceleyen Çelik, kameraların kaydettiği görüntülerde, iki kadından birinin çantasından kutuyu düşürdüğünü fark etti.

Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!

Güvenlik Kamerasından Sosyal Medyaya

Çelik, altının sahibini bulabilmek için kameralara yansıyan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede dikkat çekti ve altınını arayan Bahar Yüksel, bu görüntüleri görerek kendisini tanıdı. Yüksel, hiç vakit kaybetmeden Çelik'in mağazasına giderek, düşürdüğü altının sahibi olduğunu teyit etti.Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!

Mutlu Sonla Biten Olay

Alper Çelik, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımla altınını kaybeden kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Bir vatandaşın mağaza önünde bulduğu altını Çelik'e teslim etmesiyle başlayan süreç, Çelik'in sosyal medya gücünü kullanmasıyla devam etti. Çelik, görüntüleri gören Yüksel'in mağazaya gelmesi ve altının sahibi olduğunu söylemesiyle son buldu. Altınına kavuşan Bahar Yüksel ise yaşadığı mutluluğu ifade ederek, Çelik'e teşekkürlerini iletti.Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!
# Medya

15 May 2024 - 10:09 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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