Günlerdir kayıp olan altınını sosyal medya kurtardı!

Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan ve sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne seren bir olay, kayıp altının bulunmasına sahne oldu. Alaplı'da esnaflık yapan Alper Çelik, işyerinin önünde yerde bir kutu altın buldu. Güvenlik kameralarını dikkatle inceleyen Çelik, kameraların kaydettiği görüntülerde, iki kadından birinin çantasından kutuyu düşürdüğünü fark etti.
Güvenlik Kamerasından Sosyal Medyaya
Çelik, altının sahibini bulabilmek için kameralara yansıyan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, kısa sürede dikkat çekti ve altınını arayan Bahar Yüksel, bu görüntüleri görerek kendisini tanıdı. Yüksel, hiç vakit kaybetmeden Çelik'in mağazasına giderek, düşürdüğü altının sahibi olduğunu teyit etti.
Mutlu Sonla Biten Olay
Alper Çelik, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımla altınını kaybeden kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü yaşandı. Bir vatandaşın mağaza önünde bulduğu altını Çelik'e teslim etmesiyle başlayan süreç, Çelik'in sosyal medya gücünü kullanmasıyla devam etti. Çelik, görüntüleri gören Yüksel'in mağazaya gelmesi ve altının sahibi olduğunu söylemesiyle son buldu. Altınına kavuşan Bahar Yüksel ise yaşadığı mutluluğu ifade ederek, Çelik'e teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.