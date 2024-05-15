Bodrum FK, Boluspor karşısında golcülerine güveniyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’de normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off’a kalma başarısını gösterdi. Play-Off 1. Turu’nda Boluspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, bu kritik maçta skorer oyuncularına güveniyor. Yarın Bodrum İlçe Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak maçta, Muğla temsilcisi golcü kimliği ile rakibine üstünlük kurmayı hedefliyor.

Bodrum FK'nın golcüleri güven veriyor

Bodrum FK’nın bu sezonki başarısında skorer oyuncuları büyük rol oynadı. Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, attıkları 8'er golle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Orta sahadan da önemli katkılar geldi; Samet ve Celal Dumanlı 4'er, Haqi Osman ve Burak Çoban 3'er kez fileleri havalandırdı. Pedro Brazao ise 2 golle takıma destek verdi. Bu skorer kimlik, Bodrum FK’nın Boluspor karşısında en büyük kozlarından biri olacak.

Boluspor savunması ile öne çıkıyor

Bodrum FK'nın rakibi Boluspor ise daha çok savunma ve orta saha oyuncularının gol katkıları ile dikkat çekiyor. Orta saha oyuncusu Avramovski 8 golle takımının en skorer ismi olurken, savunmadan Oulare 5 ve Posmac 4 gol kaydetti. Bu istatistikler, Boluspor'un hücum gücünü savunma ve orta sahadan aldığı desteğe dayandırdığını gösteriyor.

Geçmiş karşılaşmalarda Boluspor üstünlüğü

Bu sezon iki kez karşı karşıya gelen Bodrum FK ve Boluspor arasındaki maçlarda üstünlük Boluspor'dan yana oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçlarda galibiyet elde edemedi. Bu durum, Play-Off maçı öncesi Bodrum FK için bir dezavantaj gibi görünse de ev sahibi ekip, taraftar desteği ve skorer oyuncularının formuyla bu durumu lehine çevirmeyi amaçlıyor.

Maçın önemi ve olası rakipler

Yarın saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan Play-Off 1. Tur maçını kazanması halinde Boluspor 2. Tur'da Çorum Futbol Kulübü ve Kocaelispor arasındaki eşleşmenin galibi ile karşılaşacak.