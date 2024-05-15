15 May 2024 - 15:30- Gündem G:

Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü

Bolu’da su kanallarında dahi yüzerken görüntülenen en son baharı Gölcük’te sırt üstü yüzerek karşılarken kameralara takılan su samurları bu defa Bartın’da ırmak kenarında görüntülendi. Bartın’da Çağlayan Piknik Alanı’nda ırmak kenarında görülen su samurunun bu görüntüsüne en son 9 yıl önce rastlanmıştı…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü mask
Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü
Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü
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Bartın Irmağı'nda 9 yıl sonra yeniden görülen su samuru, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bu nadir buluşma ve su samurlarının doğal yaşam mücadelesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde!

Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü

Su samuru geri döndü

Bartın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınları, nadir bir doğa olayına sahne oldu. Uzun bir aradan sonra su samuru, doğa sever Gürkan İşçan tarafından saptandı. Yıllar sonra ilk kez görülen bu canlı, bölgedeki doğa tutkunları için büyük bir sürpriz oldu.

Vatandaş cep telefonuna kaydetti

Doğasever Gürkan İşçan, Bartın Irmağı'nda yürüyüş yaparken su samurunu fark etti. İşçan, samurun balık avladığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu, su samurlarının doğal yaşamını gözlemleme fırsatı sunan değerli bir an oldu.

Nesli tehlikede olan bir tür

IUCN tarafından nesli tehlikede olarak listelenen su samurları, özellikle su kenarlarında yaşar ve balıkla beslenirler. Bartın Irmağı'nda 9 yıl sonra görülen bu samur, bölge için büyük bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Doğal yaşamın korunması çabaları

Bartın Irmağı ve çevresinin korunması, su samurlarının hayatta kalmasını sağlayacak önemli bir adımdır. Bu doğal habitatlar, su samuru gibi türlerin neslinin devam etmesi için elzemdir.

Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü

Bölge halkı ve doğaseverler ne diyor?

Su samurunun yeniden ortaya çıkışı, yerel halk ve doğaseverler arasında heyecan yarattı. Bu durum, Bartın'daki doğa koruma bilincinin artmasına katkı sağlıyor ve çevre koruma çalışmalarına olan ilgiyi güçlendiriyor.

Uzmanlardan umut verici açıklamalar

Uzmanlar, su samurlarının popülasyonunu koruma ve artırma konusunda sürekli çalışmaktadır. Bartın Irmağı'nda su samuru popülasyonunun izlenmesi, bu tür için gelecekteki koruma stratejilerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

Su samurunu gözlemleme tavsiyeleri

Su samuru gözlemlemek isteyenlere önerilerde bulunan İşçan, sabah erken saatler veya akşamüstü gibi aktif oldukları zamanlarda ırmak kenarında sessizce beklemenin önemini vurguluyor. Doğal yaşamı rahatsız etmeden, uzaktan fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için uygun ekipmanların kullanılması gerektiğini belirtiyor.

# çevre, doğa

15 May 2024 - 15:30 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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