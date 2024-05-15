Bolu’yu çok seven su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüldü

Bartın Irmağı'nda 9 yıl sonra yeniden görülen su samuru, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bu nadir buluşma ve su samurlarının doğal yaşam mücadelesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde!

Su samuru geri döndü

Bartın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınları, nadir bir doğa olayına sahne oldu. Uzun bir aradan sonra su samuru, doğa sever Gürkan İşçan tarafından saptandı. Yıllar sonra ilk kez görülen bu canlı, bölgedeki doğa tutkunları için büyük bir sürpriz oldu.

Vatandaş cep telefonuna kaydetti

Doğasever Gürkan İşçan, Bartın Irmağı'nda yürüyüş yaparken su samurunu fark etti. İşçan, samurun balık avladığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu, su samurlarının doğal yaşamını gözlemleme fırsatı sunan değerli bir an oldu.

Nesli tehlikede olan bir tür

IUCN tarafından nesli tehlikede olarak listelenen su samurları, özellikle su kenarlarında yaşar ve balıkla beslenirler. Bartın Irmağı'nda 9 yıl sonra görülen bu samur, bölge için büyük bir keşif olarak değerlendiriliyor.

Doğal yaşamın korunması çabaları

Bartın Irmağı ve çevresinin korunması, su samurlarının hayatta kalmasını sağlayacak önemli bir adımdır. Bu doğal habitatlar, su samuru gibi türlerin neslinin devam etmesi için elzemdir.

Bölge halkı ve doğaseverler ne diyor?

Su samurunun yeniden ortaya çıkışı, yerel halk ve doğaseverler arasında heyecan yarattı. Bu durum, Bartın'daki doğa koruma bilincinin artmasına katkı sağlıyor ve çevre koruma çalışmalarına olan ilgiyi güçlendiriyor.

Uzmanlardan umut verici açıklamalar

Uzmanlar, su samurlarının popülasyonunu koruma ve artırma konusunda sürekli çalışmaktadır. Bartın Irmağı'nda su samuru popülasyonunun izlenmesi, bu tür için gelecekteki koruma stratejilerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

Su samurunu gözlemleme tavsiyeleri

Su samuru gözlemlemek isteyenlere önerilerde bulunan İşçan, sabah erken saatler veya akşamüstü gibi aktif oldukları zamanlarda ırmak kenarında sessizce beklemenin önemini vurguluyor. Doğal yaşamı rahatsız etmeden, uzaktan fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için uygun ekipmanların kullanılması gerektiğini belirtiyor.