Özel ocakta maden faciası! 1 İşçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

Kritik Anlar Zonguldak’ta Yaşandı

Zonguldak, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında öğlen saatlerinde büyük bir göçük meydana geldi. Olay, yerin 15 metre altında çalışmakta olan iki işçiyi etkiledi. Göçüğün nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İşçilerin Mücadelesi ve Kurtarma Çalışmaları

Göçük altında kalan işçilerden 31 yaşındaki Savaş Onur ve 42 yaşındaki Şenol Zurnalı için derhal kurtarma operasyonu başlatıldı. Mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesi ve AFAD, sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Onur, göçükten sağ olarak çıkarılabildi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Onur’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Acı Kayıp ve Devam Eden Soruşturma

Şenol Zurnalı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zurnalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zurnalı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.