15 May 2024 - 16:00- Eğitim G:

Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor

Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetin cezalarını artıran Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının, önümüzdeki hafta TBMM gündemine geleceğini duyurdu. Kanun tasarısı, eğitimde önemli değişiklikler getirecek.

Arzu Sarı
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Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor mask
Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor
Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor
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Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu Yolda

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim alanındaki en önemli düzenlemelerden biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında uygulanacak cezaların artırılması gibi önemli maddeler içeren yeni kanun taslağı, TBMM'nin gündemine taşınıyor.

Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor

Bakan Tekin'den Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bakan Tekin, "Öğretmenlere karşı şiddeti önlemeye yönelik cezai düzenlemeleri içeren yeni kanun taslağımız, önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınacak" dedi.Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor

Öğretmenlere yönelik şiddete daha ağır cezalar

Tekin, sürecin detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Külliye'deki çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta Meclis'in eğitim komisyonunda kanun tasarımızı görüşeceğiz. Cevdet Bey ile yaptığımız koordinasyon toplantısının ardından redaksiyon işlemlerini sürdürüyoruz ve Grup Başkanımız imza sürecini takip ediyor."Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor

Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bu değişiklik, öğretmenlerin çalışma ortamlarını güvenli hale getirmeyi ve eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki bu yeniliklerle, eğitim alanında daha sağlam adımlar atılması ve öğretmenlerin mesleki haklarının korunması amaçlanıyor. Önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınacak olan bu düzenleme, eğitim camiası tarafından yakından takip edilecek.

# eğitim

15 May 2024 - 16:00 - Eğitim

Mahreç  Arzu Sarı

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