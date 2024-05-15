Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artıyor: Öğretmenlik meslek kanunu TBMM'ye geliyor

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu Yolda
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim alanındaki en önemli düzenlemelerden biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında uygulanacak cezaların artırılması gibi önemli maddeler içeren yeni kanun taslağı, TBMM'nin gündemine taşınıyor.
Bakan Tekin'den Önemli Açıklamalar
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bakan Tekin, "Öğretmenlere karşı şiddeti önlemeye yönelik cezai düzenlemeleri içeren yeni kanun taslağımız, önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınacak" dedi.
Öğretmenlere yönelik şiddete daha ağır cezalar
Tekin, sürecin detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Külliye'deki çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta Meclis'in eğitim komisyonunda kanun tasarımızı görüşeceğiz. Cevdet Bey ile yaptığımız koordinasyon toplantısının ardından redaksiyon işlemlerini sürdürüyoruz ve Grup Başkanımız imza sürecini takip ediyor."
Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Bu değişiklik, öğretmenlerin çalışma ortamlarını güvenli hale getirmeyi ve eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki bu yeniliklerle, eğitim alanında daha sağlam adımlar atılması ve öğretmenlerin mesleki haklarının korunması amaçlanıyor. Önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınacak olan bu düzenleme, eğitim camiası tarafından yakından takip edilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.