15 May 2024 - 17:00- Sağlık G:

Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kahve ve çay tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerini paylaştı. Sıvı tüketiminin önemine değinen Üstündağ, çay ve kahve tiryakilerine ise bakın hangi önerilerde bulundu…

Sadiye Dura
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Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler! mask
Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!
Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!
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Kahve ve çayın vücut üzerindeki etkileri

Kahve ve çay, günlük ritüellerimizin ayrılmaz parçaları olabilir, fakat Prof. Dr. Sedat Üstündağ bu içeceklerin sağlık üzerine olası zararları konusunda uyarıyor. Özellikle, kahvenin neden olabileceği sıvı eksikliği ve çayın yüksek sıcaklıklarda tüketilmesinin yaratabileceği riskler ön plana çıkıyor.

Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Sağlıklı sıvı alımının önemi

Sıvı alımı, vücut fonksiyonlarımız için hayati önem taşır. Prof. Dr. Üstündağ, erkeklerin günlük ortalama 2.5 litre, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Bu, mevsimlere ve kişisel aktivite düzeylerine göre değişkenlik gösterebilir.

Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Kafeinin zararları ve güvenli tüketim sınırı

Kafein, kahve ve çayın vazgeçilmez bir bileşeni olsa da fazlası sağlık için riskler taşıyor. Prof. Dr. Üstündağ, özellikle yüksek tansiyonu olan bireylerde kafeinin tehlikeli yükselmelere neden olabileceğini söylüyor. Günlük 300 miligram kafein tüketimi sınırının aşılmamasını öneriyor.
Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Çayın potansiyel tehlikeleri

Çay, pek çok kişi için zararsız bir içecek gibi görünse de, içindeki taninlerin demir emilimini engellemesi gibi potansiyel tehlikeler barındırıyor. Çayın çok sıcak tüketilmesi, yemek borusu ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir, bu yüzden ılık tüketilmesi öneriliyor.

Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Alternatif sağlıklı içecekler

Kahve ve çayın olası sağlık risklerine alternatif olarak, Prof. Dr. Üstündağ, açık, limonlu ve şekersiz çay gibi daha sağlıklı seçenekler öneriyor. Bu tür içecekler, riskleri minimize ederken lezzetli ve ferahlatıcı bir seçenek sunuyor.

Kahve ve çay severlere önemli uyarılar… Sağlık riskleri ve alternatif öneriler!

Kişiye özel su tüketim programlarının önemi

Her bireyin su ihtiyacı farklıdır ve özellikle sağlık sorunları olan kişiler için kişisel su tüketim programları büyük önem taşır. Prof. Dr. Üstündağ, su tüketiminin kişisel sağlık durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

15 May 2024 - 17:00 - Sağlık

Mahreç  Sadiye Dura

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