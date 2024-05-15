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Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi

Citroen'in yeni SUV modeli Basalt, Avrupa’da kamuflajsız görüntülendi! Özel tasarımı, teknolojik donanımları ve yakında piyasaya sürülecek olmasıyla ilgi odağı. Detaylar için tıklayın.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi mask
Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi
Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi
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Fransız otomobil üreticisi Citroen, Avrupa pazarı için büyük hazırlıklar içinde. Markanın C5 Aircross ve C3 Aircross modellerinin ardından geliştirdiği üçüncü SUV modeli olan Basalt, kamuflajsız olarak görüntülendi. SUV, test sürüşleri esnasında Tamil Nadu, Tiruvallur'da objektiflere takıldı. Basalt modelinin, 2023'ün ikinci yarısında Avrupa yollarında boy göstermesi bekleniyor.

Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi

Coupe Stili ve İlk Detaylar

Citroen Basalt, arkadan ve yan profillerden alınan son casus fotoğraflarıyla dikkat çekiyor. Coupe benzeri bir tasarıma sahip olan SUV, bagaj ile birleşen eğimli tavan çizgisiyle göz alıyor. A sütunundan C sütununa uzanan geniş çamurluklar, siyah renkteki ORVM'ler ve arka tamponlar ile SUV, sportif bir hava kazanıyor. Dikkat çekici tasarım detayları arasında, aracın etrafını saran arka lambalar ve alaşım olmayan tekerlekler yer alıyor. Araç piyasaya sürüldüğünde, 15 inç veya 16 inç alaşım jant seçenekleri ile sunulacak.Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi

Ön Tasarım ve Teknolojik İnovasyonlar

Ön tarafta yer alan büyük LED farlar ve ince Citroen ızgarası, Basalt'ın modern ve çekici yüzünü gösteriyor. Teknoloji özellikleri açısından zengin olan Basalt, 10,25 inçlik dokunmatik ekrana sahip bir bilgi-eğlence sistemi, kablosuz akıllı telefon bağlantısı, dijital gösterge paneli, otomatik klima kontrolü gibi özelliklerle donatılacak. Ayrıca, anahtarsız giriş, düğme ile çalıştırma ve havalandırmalı koltuklar da kullanıcılara sunulacak.Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi

Güvenlik Özellikleri ve Motor Seçenekleri

Citroen, Basalt modelinde güvenliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Altı hava yastığı, ISOFIX bağlantı noktaları ve emniyet kemeri hatırlatıcılar gibi özellikler standart olarak sunulacak. Güç ünitesi olarak, Basalt SUV'un 1.2 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu motor, 109 beygir güç ve 205 Nm maksimum tork üretecek ve altı ileri manuel veya otomatik şanzıman ile kombine edilebilecek.Yeni Citroen Basalt SUV çıktı! Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor! İşte aracın detaylı incelemesi

Rekabet ve Fiyatlandırma

Citroen Basalt, piyasaya sürüldüğünde Tata Curvv gibi yakın zamanda çıkacak modellerle rekabet edecek. SUV'un fiyatlandırması ₹ 12 lakh (showroom eski) civarında olması bekleniyor. Citroen'in bu yeni modeli, hem tasarım hem de performans açısından dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Citroen'in yeni SUV modeli Basalt, Avrupa’da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Coupe tarzı tasarımı, teknolojik özellikleri ve üstün güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken bu model, rekabetçi fiyatıyla da ön plana çıkıyor. Basalt SUV'un detayları, kamuya açıklandıkça otomobil severlerin heyecanı daha da artacak.

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15 May 2024 - 10:50 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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