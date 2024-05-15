Ezmeci'nin bir takipçisinden şoke itiraf! "Kocam benimle yatarken ağıza alınmayacak laflar söylüyor"

Instagram'da Yapılan Soru-Cevap Etkinliği

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, takipçilerinden gelen ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Özellikle cinsel fanteziler ve eşler arasındaki ilişki dinamiklerine dair verdiği cevaplar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Takipçisinden Gelen Soru

Bir takipçisi, “Eşimle ilişki girerken fantezi amaçlı küfürlü konuşuyoruz, sakıncası var mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu tür sorulara samimi ve profesyonel yaklaşımlarıyla tanınan Ezmeci, yine dikkat çekici bir yanıt verdi.

Ezmeci'nin Cevabı ve Önerileri

Ezmeci, soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: “Küfür değil ama açık cinsel içerikli konuşma olabilir. Tabii burada önemli olan eşinizle anlaşıp ve ortak karar doğrultusunda bunu yapmanız.” Ezmeci, çiftlerin cinsel hayatlarında birbirleriyle iletişim kurarak, karşılıklı rızaya dayalı olarak fantezilerini gerçekleştirmelerinin önemine vurgu yaptı.