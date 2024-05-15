Ezmeci'nin bir takipçisinden şoke itiraf! "Kocam benimle yatarken ağıza alınmayacak laflar söylüyor"

Instagram'da Yapılan Soru-Cevap Etkinliği
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, takipçilerinden gelen ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Özellikle cinsel fanteziler ve eşler arasındaki ilişki dinamiklerine dair verdiği cevaplar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Takipçisinden Gelen Soru
Bir takipçisi, “Eşimle ilişki girerken fantezi amaçlı küfürlü konuşuyoruz, sakıncası var mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu tür sorulara samimi ve profesyonel yaklaşımlarıyla tanınan Ezmeci, yine dikkat çekici bir yanıt verdi.
Ezmeci'nin Cevabı ve Önerileri
Ezmeci, soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: “Küfür değil ama açık cinsel içerikli konuşma olabilir. Tabii burada önemli olan eşinizle anlaşıp ve ortak karar doğrultusunda bunu yapmanız.” Ezmeci, çiftlerin cinsel hayatlarında birbirleriyle iletişim kurarak, karşılıklı rızaya dayalı olarak fantezilerini gerçekleştirmelerinin önemine vurgu yaptı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.