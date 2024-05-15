Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

Ecem Özkaya'nın Oğluyla Şaşırtıcı Paylaşımları!

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın unutulmaz karakterlerinden Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, annelik mutluluğunu sosyal medya üzerinden sıkça paylaşıyor. 2013 yılında dünyaya gelen oğluyla birlikte yaptığı pozlar, izleyicileri şaşırtıyor.

Özel Hayatında Büyük İlgi Gören Ünlü Oyuncu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerle bir araya gelen Bahar dizisinin kadrosunda yer alan Ecem Özkaya, Rengin karakteriyle ekranlarda büyük beğeni topluyor.

Ancak gerçek hayatta da dikkatleri üzerine çekiyor. 2010 yılında "Cümbür Cemaat Aile" dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Mustafa Üstündağ ile evlenen Özkaya'nın 2013 yılında Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğulları oldu.

Anne ve Oğul Arasındaki Benzerlik Göz Kamaştırıyor

Ecem Özkaya ve eski eşi Mustafa Üstündağ, oğulları Ahmet Kaan için boşanmalarına rağmen bir araya gelmeye devam ediyorlar.

11 yaşına giren Ahmet Kaan, annesi Ecem Özkaya'ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda anne-oğul ikilisinin benzer yüz hatları, takipçileri hayran bırakıyor.