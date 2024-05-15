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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

Bahar dizisinin sevilen karakteri Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, oğluyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte ünlü oyuncunun özel hayatına dair merak edilenler...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği mask
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği
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Ecem Özkaya'nın Oğluyla Şaşırtıcı Paylaşımları!

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar'ın unutulmaz karakterlerinden Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, annelik mutluluğunu sosyal medya üzerinden sıkça paylaşıyor. 2013 yılında dünyaya gelen oğluyla birlikte yaptığı pozlar, izleyicileri şaşırtıyor.

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

Özel Hayatında Büyük İlgi Gören Ünlü Oyuncu

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerle bir araya gelen Bahar dizisinin kadrosunda yer alan Ecem Özkaya, Rengin karakteriyle ekranlarda büyük beğeni topluyor.Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

Ancak gerçek hayatta da dikkatleri üzerine çekiyor. 2010 yılında "Cümbür Cemaat Aile" dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Mustafa Üstündağ ile evlenen Özkaya'nın 2013 yılında Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğulları oldu.Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

Anne ve Oğul Arasındaki Benzerlik Göz Kamaştırıyor

Ecem Özkaya ve eski eşi Mustafa Üstündağ, oğulları Ahmet Kaan için boşanmalarına rağmen bir araya gelmeye devam ediyorlar.Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu ile şaşırtan benzerliği

11 yaşına giren Ahmet Kaan, annesi Ecem Özkaya'ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda anne-oğul ikilisinin benzer yüz hatları, takipçileri hayran bırakıyor.

# Medya, aile

15 May 2024 - 11:39 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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