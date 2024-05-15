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Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray Fan Token sahiplerine özel imzalı kramponlar hediye ediyor! Socios.com aracılığıyla dünya genelindeki taraftarlar bu özel hediyeye sahip olma şansını yakalıyor.

Mustafa Aykan
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Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor! mask
Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!
Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!
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Galatasaray'ın formda forveti Mauro Icardi, 2023-2024 futbol sezonunu unutulmaz kılmak için bir adım daha ileri giderek, Galatasaray Fan Token sahiplerine özel imzalı kramponlar hediye edecek. Bu jest, Socios.com üzerinden yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelindeki Galatasaray taraftarlarına sunulacak. Icardi'nin bu jesti, hem saha içi performansı hem de toplumsal konulardaki duyarlılığı ile taraftarların kalbini kazanmış durumda.

Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!

Galatasaray'ın sosyal etkileşim hamlesi

Socios.com, dünyanın dört bir yanından Galatasaray taraftarlarını bir araya getirerek, takımlarına doğrudan destek olma imkanı sunuyor. Arjantinli yıldızın imzalı kramponları, sadece Türkiye'deki değil, global çapta Galatasaraylı taraftarların gözdesi olacak. Bu platform üzerinden yapılan etkinliklerle taraftarlar, Galatasaray'ın çeşitli kararlarında söz sahibi olabiliyor, maç biletlerine ve lisanslı ürünlere erişebiliyor.

Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!

Dries Mertens'in forma numarası

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens için yapılan benzer bir etkinlikte, taraftarlar oy kullanarak futbolcunun forma numarasını seçti. Bu oylama sadece 24 saat sürdü ve Türkiye dışından 76 ülkeden binlerce taraftar katıldı.

Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!

GS Store'da Icardi temalı ürünler ilgi odağı

Icardi'nin gol sevinçlerini taşıyan GS Store atkıları başta olmak üzere, Icardi imzalı formalar da dünya genelinde büyük ilgi görüyor. İspanya'dan İtalya'ya, Portekiz'den Arjantin'e kadar pek çok farklı ülkeden taraftarlar, bu özel tasarım ürünleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Mauro Icardi Galatasaray taraftarlarına imzalı krampon hediye ediyor!

# destek, türkiye

15 May 2024 - 12:01 İstanbul- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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