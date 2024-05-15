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Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı arasındaki yeni aşk iddiaları magazin dünyasını sallıyor! Instagram takipleşmeleri bu dedikoduları güçlendiriyor. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı mask
Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı
Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı
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Yeni Bir Aşk Mı Doğuyor?

Türkiye magazin gündemi, Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı arasındaki sürpriz yakınlaşmayla sarsıldı. İddialara göre, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı'nın arasında yeni bir aşk filizleniyor.

Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

İki ismin Instagram üzerinden karşılıklı takipleşmeleri, bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Magazin koridorlarında, bu ilişkinin detayları merakla bekleniyor.

Şeyma Subaşı'nın Renkli Özel Hayatı

Şeyma Subaşı, 2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüş ve sona ermişti. Subaşı'nın özel hayatı, biten evlilikler ve yeni başlayan ilişkilerle her zaman magazin dünyasının gözde konuları arasında yer almaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

Hande Erçel'e Elti Geliyor Mu?

Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı ile anılmaya başlaması, sosyal medyada "Hande Erçel'e elti mi geliyor?" yorumlarını beraberinde getirdi. Hande Erçel, Kerim Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı ile anılıyor olması, bu iddiaları daha da ilgi çekici kılıyor.

Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

Şimdi gözler, bu yeni gelişmelerle ilgili olarak Sabancı ve Subaşı ailelerinden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

Beklenen Açıklama Ne Zaman Gelecek?

Tüm bu dedikodular ve söylentiler ışığında, her iki aileden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Magazin takipçileri, bu yeni ilişkinin detaylarını öğrenmek için sabırsızlanırken, sosyal medya platformları bu tür haberlerle hareketlenmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı’nın yeni aşk bombası: Kerim Sabancı ile yakınlaşma iddiaları magazin dünyasını salladı

# Medya, türkiye

15 May 2024 - 12:18 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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