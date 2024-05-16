Bolu'da 100 Lira kavgası! İş yeri sahibine hakaretler yağdı! Yunus polisleri olaya müdahale etti

Bolu Karaçayır Mahallesi'nde Gergin Anlar

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, 3 çocuğuyla alışverişe gelen bir kadın ve iş yeri sahibi arasında, para üstü konusunda çıkan anlaşmazlık, mahalledeki sakinleri ve çevredeki esnafları alarma geçirdi. İddialara göre, kadın müşteri aldığı kilite 200 Türk Lirası ödediğini ileri sürerken, iş yeri sahibi ise sadece 100 Türk Lirası aldığını savundu.

Anlaşmazlık Kavgaya Dönüşünce Polis Müdahale Etti

Durumun kızışması üzerine iş yeri sahibi, Bolu Polisi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Yunus polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kadın müşteri, iş yeri sahibine yüksek sesle hakaretler yağdırırken, çevredeki vatandaşlar da yaşananları meraklı gözlerle izledi.

Kamera Yoklaması ve İddialar

Kadın müşteri, "1400 TL çektim ve bunun 200 TL'sini buraya bıraktım" diyerek, iş yerinin kamera kayıtlarının olmamasını gerekçe göstererek, iş yeri sahibinin kendisini yanıltmaya çalıştığını iddia etti. İş yeri sahibi ise, müşterinin sadece 100 TL verdiğini ve bu durumda kendisini zor durumda bıraktığını belirtti.

İş Yeri Sahibi Geri Adım Attı

Gerginliğin artması üzerine iş yeri sahibi, "Parasını alıp gitsin, yeter ki bağırmasın" diyerek, kadın müşteriye ödediği miktarı iade etmeye hazır olduğunu açıkladı. Kadın müşteri, polise başlangıçta şikayetçi olduğunu belirtse de, sonrasında şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Olay, polisin kimlik kontrolleri ve kısa bir görüşme sonrasında sona erdi.

Huzur Yunus Polisleri Sayesinde Sağlandı

Olayın ardından Yunus polisleri, her iki tarafı da yatıştırarak olay yerinden ayrıldı. Polislerin müdahalesi, potansiyel bir şiddet olayının önüne geçerek, toplum içindeki güven ve huzurun korunmasında önemli bir rol oynadı.