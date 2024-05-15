Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!

Devlet Müdahalesi ile Yaylalar Temizleniyor
Bolu’da özellikle At Yaylası bölgesinde, hukuki olmayan yapılaşmaya karşı kesin önlemler alınıyor. Bolu Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda, 100 dekara yakın devlet arazisi tel örgülerle çevrilmiş ve kaçak yapıların yıkımı için ekipler harekete geçmiştir. At Yaylası, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerine hizmet veren bir alan olarak bilinir.
Yayla Alanlarındaki Kaçak Yapılara Yıkım
Bölgedeki kaçak yapılar, jandarma eşliğinde güvenlik önlemleri alınarak, tel örgüler ve çitler kepçe yardımıyla yıkıldı. Yıkım süreci, yayla alanlarını hayvanların serbestçe otlayabilmesi için açma amacı taşımaktadır. Vatandaşlar tarafından yapılan ekimler de, devlet arazilerinde usulsüz olduğu tespit edilince, ürünler kepçeyle söküldü.
Vatandaşların Tepkileri ve Önlemleri
Yıkım işlemleri sırasında yerel halktan gelen tepkiler dikkate alınmış, bazı vatandaşlar ekonomik kayıplarını en aza indirgemek adına tel örgülerini kendileri sökmeye başladı. Yerel sakinlerden Tahsin Türk, yapılan müdahaleler hakkında, "Kendimiz söküyoruz. Yazık günah, ziyan olmasın" şeklinde ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.