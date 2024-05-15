15 May 2024 - 14:18- Asayiş G:

Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!

Bolu At Yaylası'nda devlet arazilerinde yapılan kaçak yapılaşmaya karşı kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. Vatandaşlar ekonomik zararlardan korunmak için tel örgülerini kendileri söktü.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!
Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!
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Devlet Müdahalesi ile Yaylalar Temizleniyor

Bolu’da özellikle At Yaylası bölgesinde, hukuki olmayan yapılaşmaya karşı kesin önlemler alınıyor. Bolu Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda, 100 dekara yakın devlet arazisi tel örgülerle çevrilmiş ve kaçak yapıların yıkımı için ekipler harekete geçmiştir. At Yaylası, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerine hizmet veren bir alan olarak bilinir.

Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!

Yayla Alanlarındaki Kaçak Yapılara Yıkım

Bölgedeki kaçak yapılar, jandarma eşliğinde güvenlik önlemleri alınarak, tel örgüler ve çitler kepçe yardımıyla yıkıldı. Yıkım süreci, yayla alanlarını hayvanların serbestçe otlayabilmesi için açma amacı taşımaktadır. Vatandaşlar tarafından yapılan ekimler de, devlet arazilerinde usulsüz olduğu tespit edilince, ürünler kepçeyle söküldü.Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!

Vatandaşların Tepkileri ve Önlemleri

Yıkım işlemleri sırasında yerel halktan gelen tepkiler dikkate alınmış, bazı vatandaşlar ekonomik kayıplarını en aza indirgemek adına tel örgülerini kendileri sökmeye başladı. Yerel sakinlerden Tahsin Türk, yapılan müdahaleler hakkında, "Kendimiz söküyoruz. Yazık günah, ziyan olmasın" şeklinde ifade etti.Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!Bolu At Yaylası'nda kaçak yapılarla mücadele! Tel örgüler yıkıldı, vatandaşlar isyan etti!

15 May 2024 - 14:18 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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