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Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bolu Mudurnu'da meydana gelen trafik kazası, dönel kavşakta minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı mask
Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Trafik Kazası Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza, Mudurnu istikametinde seyir halinde olan Ayhan E. yönetimindeki 14 LE 893 plakalı minibüs ile Taşkesti yönüne ilerleyen Kadir Y.'nin kullandığı 14 LB 335 plakalı otomobilin çarpışması ile gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kadir Y. yaralanırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

İlk Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalelerin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Kadir Y.'nin sağlık durumu hakkında bilgiler güncel olarak takip ediliyor.Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza Yerinde İncelemeler Başladı

Bolu Mudurnu yolunda meydana gelen bu talihsiz kaza sonrası, ilgili trafik ve kaza inceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi ve benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla yapılan detaylı çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kavşaklarda ek önlemler alınacağını belirtti.
# otomobil, tedavi, trafik, polis, mudurnu

15 May 2024 - 14:26 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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