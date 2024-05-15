Bolu Mudurnu'da minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Trafik Kazası Detayları
Edinilen bilgilere göre kaza, Mudurnu istikametinde seyir halinde olan Ayhan E. yönetimindeki 14 LE 893 plakalı minibüs ile Taşkesti yönüne ilerleyen Kadir Y.'nin kullandığı 14 LB 335 plakalı otomobilin çarpışması ile gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kadir Y. yaralanırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İlk Müdahale ve Sağlık Durumu
Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalelerin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Kadir Y.'nin sağlık durumu hakkında bilgiler güncel olarak takip ediliyor.
Kaza Yerinde İncelemeler Başladı
Bolu Mudurnu yolunda meydana gelen bu talihsiz kaza sonrası, ilgili trafik ve kaza inceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi ve benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla yapılan detaylı çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kavşaklarda ek önlemler alınacağını belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.