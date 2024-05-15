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'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin oyuncusu Feyza Civelek, uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandı. Polis devriyesi sırasında suçüstü gözaltına alınan Civelek hakkında tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı mask
'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı
'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı
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Reyting Rekorları Kıran Dizinin Yıldızına Büyük Şok!

Reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen karakteri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, uyuşturucu alışverişi yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, İstanbul'un Ulus Mahallesi'nde 29 Ekim tarihinde yaşandı.

'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı

Olay Yeri: Sivil Polisler Devriyede

İddialara göre, sivil polis ekipleri olay gecesi Ulus Mahallesi'nde rutin devriye görevini yerine getirirken şüpheli hareketler fark etti. İki erkek şüpheli, plakasız bir motosiklette seyir halindeyken durdurularak GBT sorgulamasına tabi tutuldu.'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı

Tutuklama Anı: Şüpheliler ve Ünlü Oyuncu Gözaltında

Şüphelilerden Selçuk Ç., üzerinde 1.5 gram uyuşturucu madde ile yakalandı ve polise teslim etti. Bu esnada, sürekli telefonu çalan Selçuk Ç.'nin yanına Feyza Civelek yaklaşarak "Getirdin mi malzemeleri?" diye sordu. Civelek'in bu sözleri üzerine polisler tarafından gözaltına alındı.'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alırken suçüstü yakalandı

Feyza Civelek'in İfadesi ve Mahkeme Süreci

Feyza Civelek, ilk ifadesinde alkolün etkisiyle uyuşturucu siparişi verdiğini itiraf etti. Olay yerine gelerek şüphelilerden maddeyi istediğini söyleyen Civelek, polis tarafından ifade alınırken suçunu kabul etti. Ancak, üzerinde ve evinde yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Ceza ve Hukuki İşlemler

Selçuk Ç., uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Civelek ise, uyuşturucu maddeyi fiilen teslim alamadığı için hakkında takipsizlik kararı verildi. 

# polis, istanbul

15 May 2024 - 14:16 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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