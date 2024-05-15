Zamlar köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıdı

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde dikkat çeken artış
Türkiye'nin ana ulaşım akslarında önemli bir maliyet artışı yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve işletmeci özel şirketler, 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeleri duyurdu. Bu artış, özellikle İstanbul’un iki önemli köprüsünde hissedildi.
İstanbul'un köprülerinde ücret artışı
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde otomobil geçiş ücretleri 15 TL'den 24 TL'ye çıkarak yüzde 60'lık bir artış gösterdi. Bu köprüler, İstanbul’un trafiğinde kritik noktalar olarak biliniyor ve yapılan zam, günlük geçiş yapan milyonlarca sürücüyü etkiliyor.
Batı Marmara'nın kapıları Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri
Osmangazi Köprüsü'nde minimum geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücreti de 295 TL'den 419 TL'ye çıktı. Bu artışlar, köprülerin hem yerel hem de uluslararası bağlantılarında önemli rol oynamasından kaynaklanıyor.
Ana karayollarında güncel geçiş ücretleri
İstanbul- Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında da yeni ücretler dikkat çekiyor. Anadolu Otoyolu için belirlenen geçiş ücreti 134 TL iken, İstanbul-İzmir güzergahı için toplam geçiş ücreti 984 TL oldu. Bu hatlar, yoğun ticaret ve turizm trafiğine ev sahipliği yapıyor.
Toplumun tepkisi ve uzman görüşleri
Zam haberleri karışık tepkiler alırken, bazı sürücüler yüksek ücretler konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlar ise, bu zamların uzun vadeli altyapı iyileştirmelerine kaynak sağlayacağını savunuyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan bu artışların, altyapı projelerine ve köprülerin bakımına olanak tanıyacağını belirtiyor. Ayrıca, gelecekteki büyük projeler için de finansal temel oluşturulması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.