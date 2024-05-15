Zamlar köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıdı

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde dikkat çeken artış

Türkiye'nin ana ulaşım akslarında önemli bir maliyet artışı yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve işletmeci özel şirketler, 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeleri duyurdu. Bu artış, özellikle İstanbul’un iki önemli köprüsünde hissedildi.

İstanbul'un köprülerinde ücret artışı

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde otomobil geçiş ücretleri 15 TL'den 24 TL'ye çıkarak yüzde 60'lık bir artış gösterdi. Bu köprüler, İstanbul’un trafiğinde kritik noktalar olarak biliniyor ve yapılan zam, günlük geçiş yapan milyonlarca sürücüyü etkiliyor.

Batı Marmara'nın kapıları Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri

Osmangazi Köprüsü'nde minimum geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücreti de 295 TL'den 419 TL'ye çıktı. Bu artışlar, köprülerin hem yerel hem de uluslararası bağlantılarında önemli rol oynamasından kaynaklanıyor.

Ana karayollarında güncel geçiş ücretleri

İstanbul- Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında da yeni ücretler dikkat çekiyor. Anadolu Otoyolu için belirlenen geçiş ücreti 134 TL iken, İstanbul-İzmir güzergahı için toplam geçiş ücreti 984 TL oldu. Bu hatlar, yoğun ticaret ve turizm trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Toplumun tepkisi ve uzman görüşleri

Zam haberleri karışık tepkiler alırken, bazı sürücüler yüksek ücretler konusunda endişelerini dile getiriyor. Uzmanlar ise, bu zamların uzun vadeli altyapı iyileştirmelerine kaynak sağlayacağını savunuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan bu artışların, altyapı projelerine ve köprülerin bakımına olanak tanıyacağını belirtiyor. Ayrıca, gelecekteki büyük projeler için de finansal temel oluşturulması hedefleniyor.