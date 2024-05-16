Batı Karadeniz ve özellikle Bolu’da yüksek gelir elde etmek isteyenler için üretim modeli

Batı Karadeniz'de İpek Böceği olur mu?

Bolu ve Batman'da, Osmanlı Devleti döneminde önemli bir ticaret unsuru olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği, bölgenin iklimine uygun yeni bir tarımsal üretim modeli olarak yeniden canlandırılıyor. Devlet desteğiyle aileler, ipek böceği yetiştiriciliği yaparak 40 günlük bir süre içinde 120 bin lira gibi yüksek bir gelir elde etme fırsatına sahip oluyor.

Unutulan Meslek: İpek Böceği Yetiştiriciliği

Batman'ın Sason ilçesinde, ata mesleklerinden biri olan ipek böceği yetiştiriciliği, Hanifi Yıldırım gibi yerel üreticilerin çabalarıyla yeniden hayat buluyor. Yıldırım, ilçede 100 aileye 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldığını belirterek, bu mesleği gelecek nesillere aktarmak ve bölgede yeniden canlandırmak amacında olduklarını ifade etti. Koza Birliği tarafından getirilen larvalar, besicilere dağıtılarak, ipek böceği yetiştiriciliğinin tekrar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kooperatif Üzerinden İpek Böceği Üretimi

İpek böceği yetiştiriciliği, kooperatif aracılığıyla dağıtılan larvaların beslenmesiyle başlıyor. Yıldırım, "Larvalar önce yumurta, sonra tırtıl ve en sonunda koza haline geliyor," diyerek süreci anlattı. İlk etapta ipek böcekleri, dut yaprakları ile besleniyor ve yaklaşık 35 gün süren bir besleme dönemi sonrasında koza haline geliyor. İpek böceklerinin üç uyku evresi olduğuna dikkat çekilen bu süreçte, doğru bakım yapıldığında yüksek kaliteli ürün elde edilebiliyor. Ortalama olarak, 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süreçte 120 bin lira gelir elde edebiliyor, bu da sektördeki kazancın tavukçuluk sektörüne benzer olduğunu gösteriyor.