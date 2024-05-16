Kapsamlı narkotik harekâtı! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Karabük'te Kenevir Operasyonu: Şüpheli Serbest Bırakıldı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, şehir merkezinde bir şahsın ikametinde gerçekleştirdiği operasyonda 78,5 gram kenevir tohumu ve dört adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından yapılan yargılamayla serbest bırakıldı. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir başka operasyonda, R.Ö. adlı bir şahıs uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinden esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta Geniş Çaplı Narkotik Operasyonu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kapsamlı bir narkotik operasyonu düzenledi. Merkez, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerini kapsayan operasyonda, toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında 206 gram ölümcül etkili uyuşturucu madde, uyuşturucu emdirilmiş kağıtlar ve bir adet silah bulunuyor. Bu operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 16 şüpheli serbest bırakılırken, ticaret suçundan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 7'si tutuklandı.

Kastamonu'da Sigara Paketine Gizlenmiş Uyuşturucu

Kastamonu polisi, iki şahsın üzerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda, sigara paketine gizlenmiş 59,09 gram metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Y.Ç. ve Ü.Ç. isimli şahıslar olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Bu operasyon, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik sıkı takibinin bir göstergesi oldu.

Bartın'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bartın'da düzenlenen bir operasyonda, bir eve yapılan baskında 10 bin adet kaçak sarma sigara ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bu haberler, Batı Karadeniz bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede yaşanan gelişmeleri gözler önüne seriyor. Bölgedeki güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara karşı mücadelelerini sürdürüyor.