Kira ödemelerinizde bu detaya dikkat etmezseniz kendinizi kapı önünde bulabilirsiniz

Eksik Ödeme Evden Tahliyesi Getirebilir

Yargıtay'ın değerlendirdiği iki farklı dava, banka transferleri sırasında yapılan hataların kiracıların başını nasıl ağrıtabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle IBAN üzerinden yapılan kira ödemelerinde, kiracıların herhangi bir hata yapması (örneğin, bir gün gecikme veya bir lira eksik ödeme), ev sahibine kiracıyı tahliye etme hakkı tanıyor. Bu durum, kiracıların özellikle ödeme detaylarına dikkat etmelerini gerektiriyor.

Zam Yasağı ve Yargıtay'ın Son Kararı

2022 Temmuz ayında yürürlüğe giren ve kiraların enflasyon oranı ne olursa olsun, maksimum %25 artırılmasına izin veren düzenleme, ev sahiplerini bu sınırı aşma yollarını aramaya itmişti. Ancak, Yargıtay'ın son kararı, kiracıların aylık kira bedelini eksiksiz olarak ödemekle yükümlü olduğunu ve herhangi bir eksiklik durumunda ev sahibinin haklı fesih yapabileceğini vurguluyor.

Kira Ödemelerinde Yargıtay’ın Emsal Kararı

Bir kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırdı; fakat ev sahibi, kira ödemelerinin eksik yapıldığını iddia ederek icra takibi başlattı. Bu durumda, kiracının eksik ödeme yaptığı yönündeki iddialar mahkeme tarafından değerlendirildi ve kiracının, banka tarafından alınan işlem ücretleri nedeniyle eksik ödeme yapmış olabileceği sonucuna varıldı. Bu tür durumlar, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerde yeni sorunlara yol açabilir.

Kiralarda %25 Zam Sınırı Ne Zaman Kalkacak?

Türkiye genelindeki konut kiralarına uygulanan %25'lik zam sınırı, 2024 Temmuz'unda sona erecek. Bu durum, kira artış oranlarının nasıl şekilleneceği konusunda yeni spekülasyonlara neden oluyor. Kiracılar ve ev sahipleri, bu tarihe kadar mevcut düzenlemelere uyarak zam oranını %25’de tutmaya devam ediyor.