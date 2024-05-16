Trafik kazalarında sigorta tazminatları: rücu efsaneleri ve gerçekler

Trafik kazaları, Türkiye'de her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve on binlerce kişinin yaralanmasına sebep oluyor. Bu kazalar, sadece sağlık ve sosyal hayatı değil, aynı zamanda hukuk dünyasını da meşgul eden bir dizi sigorta uyuşmazlığını beraberinde getiriyor. Ancak, trafik kazaları sonrasında sigorta şirketlerinden alınan tazminatların daha sonra kusurlu sürücülerden veya araç sahiplerinden geri alındığına dair halk arasında dolaşan yanlış bilgiler var. Bolu Barosu Avukatlarından Ceren Cansu Odakan, bu konuda açıklamalarda bulunarak doğru bilgileri paylaştı.

Sigorta Tazminatları ve Yanlış Bilgilendirme

Ceren Cansu Odakan, sigorta bilincinin Türkiye'de yeterince gelişmemiş olmasının, halk arasında yanlış bilgilerin dolaşmasına sebep olduğunu vurguladı. Trafik kazaları sonrasında sigorta şirketlerinden alınan tazminatların ilerleyen süreçlerde kusurlu sürücülerden veya araç sahiplerinden geri alındığına dair iddiaların, gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tazminat Hakları ve Rücu Şartları

Trafik kazaları sonucu yaralananlar veya hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının tazminat hakları bulunmaktadır. Odakan, bu tazminatların ancak belirli rücu sebepleri varsa ilgililere rücu edilebileceğini açıkladı. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları B.4 maddesinde bu sebepler açıkça belirtilmiştir. Bu durumlar arasında; sigortalının veya sorumlusu olduğu kişilerin kasti hareketi, ehliyeti olmayan veya ehliyete el konulmuş kişiler tarafından araç kullanılması, yasal sınırın üzerinde alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanılması, istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması, aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda kazanın meydana gelmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Odakan, bu sebeplerin bulunmadığı durumlarda tazminatın sigorta şirketi tarafından ödendiğini ve ödenen miktarın kimseden geri alınmadığını belirtti.

Kazalarda Akraba ve Arkadaş Hassasiyeti

Trafik kazalarında yaralananların, özellikle araç sürücüsünün akrabası veya arkadaşı olduğu durumlarda, hak sahiplerinin daha hassas davrandığını ifade eden Odakan, rücu sebeplerinin mevzuatta açıkça belirtilmiş olması nedeniyle bu durumlarda sürücülerin zarar görmeyeceğinden emin olunması gerektiğini dile getirdi. Yanlış bilgilendirme ve bilgi eksikliği nedeniyle birçok mağdurun haklarının zamanaşımına uğradığını vurgulayan Odakan, hukuki süreçlerde uzman bir avukattan destek alınmasının önemine dikkat çekti.

Hukuki Süreçlerde Doğru Adımlar

Odakan, trafik kazaları sonrasında hak kayıplarının önüne geçilmesi adına vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle rücu ile ilgili yanlış bilgilendirilmiş kişilerin daha sonra sürprizle karşılaşmamaları için, mevzuatı iyi bilmeleri ve gerektiğinde profesyonel hukuki yardım almaları gerektiğini ifade etti. Bu konuda uzman bir avukattan destek almanın, yanlış anlamaların ve gereksiz yere endişe duymanın önüne geçeceğini söyledi.