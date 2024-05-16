SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği haftasını kutluyor…

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası boyunca "Mutlu Yarınlar" adını verdiği bir dizi çevrimiçi etkinlik düzenleyerek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlik, şirketin üst yönetimi ve tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

İSG'nin önemi her zamankinden daha büyük

Etkinliğin açılışında konuşan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin şirketin en öncelikli konusu olduğunu vurguladı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerini kapsayan geniş ve zorlu coğrafyada, elektrik dağıtım faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürülmesinin altını çizdi.

Eğitici içerikler ve bilgilendirme faaliyetleri

"Mutlu Yarınlar" etkinliği kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği temalarını içeren çeşitli eğitici videolar ve bilgi yarışmaları düzenlendi. "Enerjini Güvenli Kullan" adlı eğitim videosu ve "Risk Alma, Önlem Al" sloganıyla bölge müdürlerinin katıldığı video mesajlar, İSG konusunda bilinç ve farkındalığı artırma amacı güttü.

Çalışanların başarısı ödüllendirildi

SEDAŞ, İSG bilincine katkıda bulunan ve örnek davranışlar sergileyen çalışanları "Altın Baret" ödül töreni ile onurlandırdı. Tören, çeşitli bölge müdürlüklerinden ödül kazanan çalışanlar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu ve İSG standartlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

Canlı yayın ile etkinliklere katılım arttı

Etkinlikler, canlı yayın aracılığıyla gerçekleştirildi, böylece daha fazla çalışanın katılımı sağlandı ve interaktif bir deneyim sunuldu. Çalışanlar arası bilgi yarışmaları gibi aktivitelerle rekabetçi bir atmosfer oluşturuldu ve çalışanların etkinliğe olan ilgisi arttı.

Sürpriz etkinlikler ile isg haftası kutlandı

SEDAŞ, İSG Haftası süresince çalışanların ve ailelerinin katılımıyla sürpriz doğum günü videoları gibi sosyal aktiviteler düzenledi. Bu etkinlikler, çalışanlar arasında takım ruhu ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla yapıldı.

SEDAŞ'ın "Mutlu Yarınlar" etkinliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç ve motivasyonu artırarak, çalışanların bu önemli konuda daha bilgili ve dikkatli olmalarını sağladı. Etkinlik, SEDAŞ'ın çalışan sağlığına ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi ve İSG kültürünün tüm iş süreçlerine entegre edilmesine katkı sağladı.