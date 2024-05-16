Bolu Dağı'nda yangın paniği! Dinlenme tesisinde alevler yükseldi

Yangının Çıkış Noktası ve Hasar Detayları

İstanbul ile Ankara arasındaki ana ulaşım arterlerinden biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde, Bakacak köyü mevkisinde İbrahim Uygun’a ait bir dinlenme tesisinde yangın çıktı. Ahşap yapıda kurulu olan ve restoran olarak hizmet veren tesisin ısıtma sistemi olarak kullanılan soba, felaketin fitilini ateşledi. Restoranı kaplayan dumanlar, çalışanların dikkatini çekerken, başlangıçta yangın tüpü ile müdahale edilse de alevler ahşap yapının kırılgan yapısı nedeniyle hızla çatıya sıçradı.

Acil Servislerin Hızlı Müdahalesi

Olayın büyümesini önlemek adına, Bolu ve çevresindeki jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kaynaşlı ilçesi ve Düzce'den gelen itfaiye ekipleri yangına etkin bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Müdahale sonrasında restoranın çatı kısmı başta olmak üzere, çeşitli mutfak malzemelerinde maddi zararlar meydana geldi.

Ulaşım ve Güvenlik Önlemleri

Yangın, Bolu Dağı'nda trafik akışını etkilemeden kontrol altına alındı. Ancak, benzer olayların önlenmesi adına güvenlik ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, özellikle ahşap yapıların yangın riskine karşı daha dayanıklı malzemelerle yeniden tasarlanması gerektiğini belirtiyorlar.

Yeniden Yapılanma ve Önlemler

İbrahim Uygun, tesisin en kısa sürede onarılıp, yeniden hizmete girmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ayrıca, yangın güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi ve çalışanların yangın eğitimlerinin artırılması gibi önlemler alınacağını da ekledi.

Yangın, Bolu Dağı'ndaki dinlenme tesisinde büyük maddi hasar oluşturdu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çatı ve mutfak malzemeleri zarar gördü.