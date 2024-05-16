Bolu-Gölcük yolunda yaşanan feci trafik kazası, canlı tavuk yüklü kamyonun frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesiyle sonuçlandı. Meydana gelen olayda, kamyon sürücüsü yaralandı ve yüzlerce tavuk telef oldu.

Fren Arızası Faciaya Neden Oldu

Kaza, Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı güzergahında, Emen köyü yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, şehir merkezine doğru ilerlemekte olan 14 BJ 402 plakalı kamyonun fren sistemlerinde meydana gelen arıza, virajı alamamasına ve sonrasında uçuruma yuvarlanmasına neden oldu. Olay yerine acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgedeki diğer sürücüler tarafından durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Kazada Yüzlerce Tavuk Telef Oldu

Kaza sonucunda kamyon kasasında bulunan yaklaşık 3 bin adet canlı tavuğun büyük bir kısmı olay yerinde telef oldu. Kazanın etkisiyle kamyonun kasası ağır hasar aldı ve çok sayıda tavuk uçurumdan aşağıya düşerek telef oldu.

Sürücüye Olay Yerinde İlk Müdahale

Kazada yaralanan kamyon sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için çalışmalar devam etmektedir.