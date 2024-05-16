Bolu-Gölcük yolunda yaşanan feci trafik kazası, canlı tavuk yüklü kamyonun frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesiyle sonuçlandı. Meydana gelen olayda, kamyon sürücüsü yaralandı ve yüzlerce tavuk telef oldu.
Fren Arızası Faciaya Neden Oldu
Kaza, Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı güzergahında, Emen köyü yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, şehir merkezine doğru ilerlemekte olan 14 BJ 402 plakalı kamyonun fren sistemlerinde meydana gelen arıza, virajı alamamasına ve sonrasında uçuruma yuvarlanmasına neden oldu. Olay yerine acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgedeki diğer sürücüler tarafından durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Kazada Yüzlerce Tavuk Telef Oldu
Kaza sonucunda kamyon kasasında bulunan yaklaşık 3 bin adet canlı tavuğun büyük bir kısmı olay yerinde telef oldu. Kazanın etkisiyle kamyonun kasası ağır hasar aldı ve çok sayıda tavuk uçurumdan aşağıya düşerek telef oldu.
Sürücüye Olay Yerinde İlk Müdahale
Kazada yaralanan kamyon sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için çalışmalar devam etmektedir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.