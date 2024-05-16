16 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Haber albümü için resme tıklayın

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 16 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI

ÇELİKPENÇE AMBALAJ EV VE İŞYE.GEREÇ.İNŞ.TURZ.TİC.SANLTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

PERMİN KERTLEZ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Veteriner Hekim

SEM MAK MAK.İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - CNC Programcısı

SEM MAK MAK.İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - Sac Metal Kalıpçısı

AHSEN PASTACILIK GIDA NAKLİYE İHRACAT VE İTHALAT LİMİTED ŞİR KETİ - Ön Muhasebeci

ERZÜ GIDA TEM.GİY.OTO KUY.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ.- Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Servis Elemanı (Garson)

UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

KAYA TURİS TİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş.- Şoför-Yük Taşıma

HAYRAT ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ - Temizlik Görevlisi

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi (Engel durumu teşkil eden bireyler)