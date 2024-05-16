Küresel piyasalarda yükseliş eğilimi: nedenler ve beklentiler

Döviz kurlarında yatay seyir

Küresel piyasalarda artan yabancı yatırımcı ilgisi, döviz kurlarında yatay bir seyir izlenmesine yol açtı. Dolar/TL bugün 32,17 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL 35,06 seviyelerinde. Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verileri takip edilirken, bankacılar verilerin yabancı yatırımcı girişleri ve rezerv artışını teyit edeceğini belirtiyor.

Rezervlerde tarihi artış

Öncü verilere göre, TCMB yerel seçimleri takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Geçen hafta 1,5 milyar dolar civarında TL cinsi tahvil alımı yapan yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre, net rezerv 10 milyar dolar artarak 31 milyar dolara ulaşacak ve toplam brüt rezerv 134,5 milyar dolar seviyesine yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var ve maliye politikası bu süreci destekleyecek," dedi. Bu açıklamalar, piyasalarda güven ortamını pekiştirdi.

Fitch Ratings’in değerlendirmesi

Fitch Ratings, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye geri dönmeye başladığını ve refinansman risklerinin azaldığını bildirdi. Kuruluş, Türkiye'nin genel devlet borcunun düşük seviyelerde olduğunu belirterek, bu durumun piyasalarda olumlu bir hava yarattığını ifade etti. Bu gelişmeler, yatırımcı güveninin artmasına katkıda bulundu.

Yatırımcı güveni artıyor

Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Piyasalar, TCMB'nin rezerv artışını ve hükümetin ekonomik politikalarını yakından takip ediyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi ve güveni, piyasaların stabil seyretmesine yardımcı oluyor.

Gelecek beklentiler

Önümüzdeki dönemde, küresel piyasalarda olumlu havanın devam etmesi bekleniyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi ve TCMB’nin rezerv artışları, piyasalarda istikrar sağlamaya devam edecek. Hükümetin enflasyonla mücadele programları ve maliye politikalarının destekleyici rolü, ekonomik beklentileri olumlu yönde etkiliyor.