- Gündem

17 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Dörtdivan, Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

17 Mayıs 2024 Cuma Bolu Merkez, Dörtdivan, Kıbrıscık dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
17 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Dörtdivan, Kıbrıscık dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

17 Mayıs 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZALPAGUT, ALPAĞUT, YAŞAMKENT2 CD., 232 SK., 234 SK., 234. Sok., 235 SK., 236 SK., 237 SK., 238 SK., 3 CD., ADA  103 SK., ADA 102 SK., DR.AYKUT BARKA, YAŞAMKENT 103. ADA İÇİ YOLU17.05.202409:0011:00
BOLUMERKEZYASAMKENT, YAŞAMKENTADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR17.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZAFATLAR, AĞAÇCILAR, ALPAĞUT, SAĞLIK, YASAMKENT, YAŞAMKENT220 SK., 290 SK., 293 SK., 294 SK., 295 SK., 296 SK., 297 SK., 298. SK., ADA 101, ADA 101 SK., AKTİF SK., DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., DR.AYKUT BARKA BULVAR, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK., YAZIKÖY AFATLAR17.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZALAGÖZLER, ÇAYIRKÖY, DOĞANCI, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY, SÜMER1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3. SK., 3.ÇIKMAZ SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK  SK., BOLU BİLECİK YOLU, CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIKMAZ-1. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., IGDIR MAHALLE YOLU, İNCE KÖPRÜ SK., KANAL SK., KAPLICA  CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, MUDURNU  CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, MURAT CANBAŞ CD., OKUL 4. SK., OKUL-2., OKUL-2. SK., OKUL-4. SK., PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK.17.05.202411:0014:00
BOLUDÖRTDİVANKONAKLAR, TEPECIK, TEPECİKÇETİKÖREN KÖYÜ, ÇETİKÖREN KÖYÜ YOLU, KONAKLAR MAHALLE YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU17.05.202409:3014:30
BOLUKIBRISCIKAŞAĞI, BAKIRLI, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, MUSASOFULAR YAYLA, ORTA YAYLA, YAYLA, YUKARI YAYLAALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, AYMAN YAYLASI, BAKIRLI  YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, HACCAGIZ YAYLA YOLU, HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, KALINCAK YAYLA YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR  YAYLASI, MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPEKÖY  YAYLASI, YUVA YAYLA YOLU17.05.202409:3013:30
# tarih, mudurnu

16 May 2024 - 09:58 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL