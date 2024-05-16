Bolu'da "Türkiye'nin gücü gençliği" temalı fener alayı coşkusu

Bolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle " Türkiye'nin Gücü Gençliği" teması altında renkli bir fener alayı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bolu Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği bu özel etkinlik, gençlerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gençler ve sporcular fener alayında buluştu

İzzet Baysal Caddesi, Uğur Mumcu Parkı önünde toplanan kalabalık, ellerindeki fenerlerle Anıtpark'a kadar yürüdü. Gençler, sporcular ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılmış alayda yerlerini aldı. Yürüyüşe Bolu Valisi Erkan Kılıç da katılarak, alayın coşkusuna ortak oldu.

Bolu Valisi Kılıç'tan anlamlı konuşma

Anıtpark'a varıldığında, Bolu Valisi Erkan Kılıç burada bir konuşma yaptı. Kılıç, Türk halkının milli bayramını kutlayarak, Türkiye'nin hedeflerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek ulaşılacağını vurguladı. Bu yolda gençliğin önemine değinen Vali, gençlerin ülkenin geleceği için büyük bir güç olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonrası hatıra fotoğrafı

Etkinlik, katılımcıların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Gençler ve vatandaşlar, bu özel günü ölümsüzleştirmek için bir araya geldi. Bolu'daki bu etkinlik, gençlik ve sporun, milli duyguların pekiştirilmesinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye’de coşkulu kutlama

Bu anlamlı gün, Bolu'nun yanı sıra tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Fener alayı, gençliğin ve sporun, Türkiye'nin geleceğine olan katkısını simgeleyen önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.