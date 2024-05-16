16 May 2024 - 10:30- Gündem G:

Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu

Bolu'da esnaflar, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri tarafından sunulan kredilere uygulanan faiz oranlarının ciddi şekilde artırılmasıyla şok yaşadı. Yeni faiz oranları, özellikle düşük faizle kredi kullanmış esnafları zor bir duruma soktu. Tüm detaylar ve esnafın tepkileri haberimizde.

Arzu Sarı
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Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu mask
Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu
Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu
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Bolu'da esnaf kredilerine faiz güncellemesi

Bolu ve Türkiye genelinde 10 binin üzerinde esnafı etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri, verilen kredilerin faiz oranlarını 2024 yılı itibarıyla güncelledi. Daha önce uygulanan düşük faiz oranları, esnafın mali yükünü artıracak şekilde yükseltildi.

Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu

Yeni faiz oranları ve hesaplama metodu

Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri, yeni faiz oranlarını yüzde 25 olarak belirledi. Ancak, mevcut kredi kullanıcılarının önceki faiz oranlarına göre yeni oranlar belirlendi. Bu, eski faiz oranlarının üzerine eklemeler yapılarak hesaplandı, böylece önceki yıllarda düşük faizle kredi kullanan esnaflar için oranlar önemli ölçüde arttı.

Faiz artışının detayları

Artışlar, esnafların kredi kullanım miktarları ve eski faiz oranlarına göre değişkenlik gösteriyor. Esnaf Kefaletten % 7.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 17 olarak güncellendi. % 8.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 18, % 9.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 21 , % 12.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 24 , % 15 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 24 olarak , % 17.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 25, % 20 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 26, % 22.5 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 27, % 24 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 28 ve % 25 ile kredi kullanan esnafların faiz oranları % 29 olarak güncellendi.Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu

Bolu esnafının tepkileri

Faiz oranlarındaki bu keskin artış, Bolu'daki esnaflar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve endişe yarattı. Özellikle düşük faizlerle finansman sağlamış olan küçük işletmeler, yeni oranların mali bütçeleri üzerinde yaratacağı baskıdan dolayı zorluklar yaşamaktadır.Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu

Esnaf kefalet kredilerinin geleceği

Bu değişikliklerin uzun vadeli etkileri, Bolu başta olmak üzere tüm Türkiye'deki küçük işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir. Kredi kooperatifleri, bu yeni durumun esnaflar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için çözümler üretmek zorunda kalacak.Esnafın aldığı kredilere faiz güncellemesi şoka neden oldu

Ne bekleniyor?

Önümüzdeki dönemde, Bolu ve genelinde Türkiye'deki esnaflar, faiz oranlarındaki artışın işletmeleri üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Hükümet ve kooperatifler, esnafların bu zorlu ekonomik koşullar altında nasıl ayakta kalabileceği konusunda stratejik planlamalar yapmak zorunda.

# türkiye

16 May 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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