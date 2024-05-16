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18 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

18 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Merkez dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
18 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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18 Mayıs 2024 Cumartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZBÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ  BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., E.5  CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK.18.05.202409:3017:30
# tarih

16 May 2024 - 10:04 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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