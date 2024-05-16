Mudurnu Belediyesi'nde şeffaflık adımı

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, göreve geldiği günden bu yana şeffaflığa büyük önem veriyor. Bu kapsamda, hem belediyenin mali durumunu hem de kendi şahsi mal varlığını halka açıklamak için ilginç bir yöntem seçti. Belediye binasının girişine astırdığı pankartlarla bu bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Belediyenin borç durumu açıklandı

Onurlu, bir önceki dönemden kalan borçları detaylı bir şekilde pankartta sergiledi. Pankarta göre, Mudurnu Belediyesi, müteahhitler ve esnaflara toplam 6 milyon 992 bin 208 TL borçlu. Aynı zamanda, belediyenin kasasında sadece 1 milyon 683 bin 917 TL bulunduğu belirtildi.

Şahsi mal varlığı da pankartta

Belediye başkanı, sadece belediyenin değil, aynı zamanda kendi ve eşi Özlem Onurlu adına kayıtlı mal varlıklarını da açıkladı. Seyrancık Mahallesi'nde babadan kalma 5 milyon TL değerinde bir ev, aynı mahallede 1 milyon TL değerinde bir iş yeri ve 750 bin TL değerinde Subaru marka bir otomobil sahibi olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra, Halk Bankası'nda 1 milyon 250 bin TL borcu olduğu da paylaşıldı.

Partinin isteği üzerine gerçekleştirilen açıklama

Doğan Onurlu, bu pankartları asmalarının nedenini de açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin isteği üzerine, geçtiğimiz ay yapılan bir çalıştayda, kazanılan belediyelerin önceki yönetimlerden kalan borçları halka açıklaması gerektiği belirtilmiş. Onurlu, bu doğrultuda hareket ettiklerini ve halkı bilgilendirme sözü verdiklerini vurguladı.

Şeffaflığın önemi ve gelecek planları

Mudurnu Belediye Başkanı, şeffaflığın önemine dikkat çekerek, görev süresi boyunca belediyenin mali durumunu düzenli olarak halka açıklayacaklarını söyledi. Bu açıklamaların, her yıl düzenli olarak yapılacağını belirtti.

Mudurnu halkının tepkisi

Başkan Onurlu'nun bu şeffaf yaklaşımı, Mudurnu halkı tarafından olumlu karşılandı. Halk, yönetimlerinde bu tür açıklamaların devam etmesini ve daha fazla şeffaflık beklediklerini ifade etti.