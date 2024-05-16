- Gündem

Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

Bolu dahil tüm yurtta benzin istasyonlarında tek fiyat uygulamasına geçildi. EPDK'nın yeni düzenlemesiyle, tüm markalar için benzin ve motorin fiyatları sabitlendi. Benzin istasyonlarında artık sadece tek çeşit motorin ve ultra soft 95 oktan benzin satılacak. Detaylar haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi mask
Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi
Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, tüm benzin istasyonlarında tek fiyat uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile benzin ve motorin fiyatları artık sabit.

Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

EPDK'nın fiyat istikrarı sağlama adımı

EPDK'nın getirdiği bu yeni düzenleme, farklı markalar altında sunulan benzin ve motorin çeşitlerinin aynı fiyata satılmasını zorunlu kılıyor. Bu karar, "ultra soft 95 oktan kurşunsuz benzin" ve "eco ile euro motorin" gibi ürünlerin tek fiyat üzerinden satışını garanti altına alıyor.

Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

Bolu'daki fiyat tabelaları değişti

Yeni kararın ardından Bolu'daki benzin istasyonları, fiyat tabelalarını güncellemeye başladı. Dijital fiyat tabelaları, yeni düzenlemeye uygun olarak sadece iki çeşit fiyat gösteriyor: motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin. Bu sayede, tüketiciler için fiyat karşılaştırması yapmak daha da kolaylaştı.Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

İstasyonlarda görülen yeni düzen

Bolu'da, istasyonlar artık daha sade ve anlaşılır fiyat bilgileri sunuyor. Bu durum, tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaştıkları karmaşayı azaltıyor ve akaryakıt alımlarını daha şeffaf bir hale getiriyor. Tüketiciler, artık farklı istasyonlar arasında fiyat farklılıklarını değerlendirme derdinden kurtulmuş oluyor.Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

Katkı maddeleri ve regülasyonlar

Yeni uygulama, akaryakıtın kalitesini artırmak için katkı maddeleri eklenmesine olanak tanısa da, bu maddelerin kullanımı yüzde 0,5'i geçemeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Ayrıca, dağıtıcı lisans sahipleri, bu süreçte EPDK'ya bilgi verme ve gerekli izinleri alma yükümlülüğüne devam etmek zorundadır.Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

Tüketicilere sunulan avantajlar

Tek fiyat uygulaması, özellikle uzun mesafelerde yolculuk eden tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık, Bolu dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde benzin istasyonlarındaki fiyatlar aynı olacak.

# türkiye

16 May 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL