Bolu'da benzin istasyonlarına tek fiyat düzenlemesi geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, tüm benzin istasyonlarında tek fiyat uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile benzin ve motorin fiyatları artık sabit.

EPDK'nın fiyat istikrarı sağlama adımı

EPDK'nın getirdiği bu yeni düzenleme, farklı markalar altında sunulan benzin ve motorin çeşitlerinin aynı fiyata satılmasını zorunlu kılıyor. Bu karar, "ultra soft 95 oktan kurşunsuz benzin" ve "eco ile euro motorin" gibi ürünlerin tek fiyat üzerinden satışını garanti altına alıyor.

Bolu'daki fiyat tabelaları değişti

Yeni kararın ardından Bolu'daki benzin istasyonları, fiyat tabelalarını güncellemeye başladı. Dijital fiyat tabelaları, yeni düzenlemeye uygun olarak sadece iki çeşit fiyat gösteriyor: motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin. Bu sayede, tüketiciler için fiyat karşılaştırması yapmak daha da kolaylaştı.

İstasyonlarda görülen yeni düzen

Bolu'da, istasyonlar artık daha sade ve anlaşılır fiyat bilgileri sunuyor. Bu durum, tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaştıkları karmaşayı azaltıyor ve akaryakıt alımlarını daha şeffaf bir hale getiriyor. Tüketiciler, artık farklı istasyonlar arasında fiyat farklılıklarını değerlendirme derdinden kurtulmuş oluyor.

Katkı maddeleri ve regülasyonlar

Yeni uygulama, akaryakıtın kalitesini artırmak için katkı maddeleri eklenmesine olanak tanısa da, bu maddelerin kullanımı yüzde 0,5'i geçemeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. Ayrıca, dağıtıcı lisans sahipleri, bu süreçte EPDK'ya bilgi verme ve gerekli izinleri alma yükümlülüğüne devam etmek zorundadır.

Tüketicilere sunulan avantajlar

Tek fiyat uygulaması, özellikle uzun mesafelerde yolculuk eden tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Artık, Bolu dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde benzin istasyonlarındaki fiyatlar aynı olacak.